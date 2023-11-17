猛鬼大廈｜Steam香港公屋驚嚇遊戲、開發商受經典Flash game啟發｜每個地區都有他們特色的恐怖鬼故，早幾年赤燭遊戲就憑《返校》和《還願》兩款遊戲大獲好評；香港亦曾經歷三年零八個月日佔時期，不少地區都曾是戰場，港島某大型屋邨甚至傳聞曾是「亂葬崗」、鬧鬼傳說不絕。Steam平台有隻香港遊戲開發商的港式公屋背景恐怖遊戲，一看預告就令人想起星爺《回魂夜》和Juno的《‎殭屍》兩部以屋邨為背景的港產電影！



經典Flash game啟發 細個唔少人被嚇親

如果是較早接觸電腦和互聯網的用家，可能在小時候會見過「猛鬼大廈」這個Flash遊戲；它是個網站於1999年創立的Flash網站，內容為一棟9層高的虛擬大廈，裡面建有多個可以進入的房間。一些房間只是單純的擺設，但一些地方例如廁所等則在進入之後會有打吸血鬼的小遊戲等。整棟大廈還有其他大大小小的項目和小遊戲，例如「地獄之旅」、「小鬼電子賀卡」、「講鬼故」和「靈異照片」等等。值得一提是此網站音效相當逼真，當年不少人都被嚇餐死。

在Internet Archive上仍有猛鬼大廈網站的記錄，不過記者查看時卻出現錯誤無法觀看。https://evchk.fandom.com/zh/wiki/%E7%8C%9B%E9%AC%BC%E5%A4%A7%E5%BB%88

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港式恐怖遊戲《猛鬼大廈》 年內上架支援繁中

在8、90年代港產鬼片、殭屍片及各種以靈事件電台節目均十分流行。時移勢易，不少香港鬼故隨著舊建築物拆卸，一起被人遺忘，但是、仍然為人表示他們：記得！來自香港的Genuine Studio正是受當年的經典Flash網站啟發，結合90年代港式鬼片、鬼故等元素，創這出《猛鬼大廈》這款以公共屋邨為背景的劇情遊戲，以探討香港舊年代的風土人情為主，亦涉及鬼怪、都市傳說等元素。

《猛鬼大廈》

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遊戲將會以章節形式進行，每個單元都以真實事件為基礎的獨立故事，而且每個故事之間都緊密相連：由玩家操作的保安員，任職於即將進行重建的「昌榮大廈」，但大廈內有數戶住客不願搬走，在維持治安外還需要解決各住戶的深層問題，讓他們簽下搬遷同意書令重建順利進行。

+ 2

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當然叫得「猛鬼大廈」就不會只有住戶的問題，玩家在遊戲中會發現大廈充滿詭異氣息、隱藏了許多秘密。官方指遊戲將會帶出具有恐怖和神秘感的香港舊時代氛圍，玩家甚至會遭到鬼怪襲擊；你可以透過照明工具、符咒等道具來消滅鬼怪，同時也要收集鑰匙、燈泡等各種物品應對不同的場景。

遊戲目前未有確實發售時間及售價，不過就預定會在2023年內推出；有興趣的玩家可以到遊戲的Steam頁面將其加入願望清單以便將來跟進。

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