人中之龍7外傳 英雄無名攻略｜全50個置物櫃鎖匙入手方法一覽｜《人中之龍7外傳 英雄無名》已正式推出；本作有不少收集元素，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲全50個置物櫃鎖匙入手方法一覽。



人中之龍7外傳英雄無名 全50個置物櫃鎖匙入手方法

遊戲中招福町西側、餐廳「狂野傑克森 蒼天堀店」旁邊設有一個置物櫃，一共有50個格子，分別放有各種道具。而想打開置櫃物取得裡面的道具就需要在地圖中拾得對應的鎖匙，50條鎖匙分別收藏在蒼天堀和城堡各處，以下就整理全50條置物櫃鎖匙的位置和取得方法。

此文章收錄可在「蒼天堀」在取得的鎖匙，位於城堡的置物櫃鎖匙請見另文攻略。＊請善用Ctrl+F（手機則用「從頁面尋找」）來快速查閱自己未齊的鎖匙。

蒼天堀中可取得的鎖匙有：A1、A2、A3、A5、B1、B2、B3、B4、C1、D1、D2、D3、E1、E2、E3、F1、F2、F4、G1、G2、H1、H2、H3、H5、I1、I2、I3、I4、J1、J2

城堡中可取得的鎖匙有：A4、B5、C2、C3、C4、C5、D4、D5、E4、E5、F3、F5、G3、G4、G5、H4、I5、J3、J4、J5

👉人中之龍7外傳 英雄無名攻略｜全50個置物櫃鎖匙入手方法（城堡）

A1：基地外面的花槽（要落樓梯）



A2：POPPO蒼天堀店內（地圖最東北面）



A3：蒼天堀大街東側汽水機旁邊



A5：地圖西南邊「Club Sunshine」門外花槽內



B1：明日葉公園廁所內尿兜中



B2：文左衛門大街東側的迷你停車場內



B3：SEGA俱樂部蒼天堀店內汽水機旁



B4：巖橋（地圖東邊）上柱子上的吊鐘內



C1：招福町「Syofuku Turtle Hotel」門前的金烏龜後面



D1：蒼天堀大街西側的花槽後面



D2：招福町東側的無料案內所「infomen」內



D3：文左衛門大街的「SESIL COFFEE」招牌上



E1：招福町西側置物櫃旁邊的汽水機前



E2：招福町西側「招福町商業大樓B1F」的傘架內



E3：招福町東側的巨型招財貓招牌上，就在infomen旁邊



👉人中之龍7外傳 英雄無名攻略｜5個實用心得/小知識 優先必學技能

F1：地圖西面，大道寺的秘密基地內，需要主線第3章才能進入



F2：蒼天堀大街「BAR STIJL」內桌子下



F4：招福町南側「賭場（四寺會館）」旁邊的後巷，相當窄很易錯過



G1：明日葉公園西面的街道，有一處可以上樓梯，2樓花槽上



G2：蒼天堀大街餐廳「ZUBOROYA」外的巨型雞泡魚招牌上



H1：招福町西側綠山大樓2F，就在置物櫃旁邊的樓梯上去



H2：招福町西側「麻雀館 點樓」內



H3：蒼天堀大街東側大廈二樓屋簷上，坐的士過去一下車抬頭就見到



H5：招福町西南邊「四寺會館」天台（4F），一直上樓梯上到頂在藍色桌子後



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👉人中之龍7外傳 英雄無名攻略｜全7顆金珠入手方法一覽

I1：四驅車場「CourStar」內角落洗手盤旁邊



I2：蒼天堀大街的巨型八爪魚招牌上，在高爾夫中心旁邊



I3：四寺會館對面的大廈冷氣槽上，招福町西南一下的士轉過頭來向上望就能見到



I4：蒼天堀步道西的樹上，靠近毘沙門橋



J1：招福町西南側桌球室「Kiss Shot Billiards & Bars」內



J2：毘沙門橋的燈籠上

