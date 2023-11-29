Switch 2代正式發售日為2024年5月｜關於任天堂下一代新遊戲主機「Nintendo Switch 2」的性能，各種流言不絕，近日有網媒指任天堂內部人士向他們爆料，指Switch 2代有一項功能將比 PlayStation 5 和 Xbox Series X|S更優秀，原因是新機GPU將支持 NVIDIA 的Ray Reconstruction（光線重構技術）。



Switch 2光追仲靚過PS5?

新料來自YouTube頻道Nate the Hate，消息指Nintendo Switch 2 會支援NVIDIA在8月時發表的新一代AI 技術DLSS 3.5版，這深層學習超高取樣技術將為未來的NVIDIA GeForce RTX GPU 引入光線重建（Ray Tracing Reconstruction），令光線色彩在去噪後減少數據失真及鬼影效果，令遊戲畫面的光追效能再提升，而任天堂新遊戲機到時亦將成為市面唯一擁有光線重建光追性能的家用遊戲機，但可能不會支援其中的畫格生成功能。雖然任天堂硬件向來不鬥硬件性能，但PS5跟 Xbox Series X|S已是3年前的機種，Switch 2（亦有傳正式名稱為Nintnedo Super Play）在部份硬件性能上超越它們，也並非不可能。

圖為電腦模擬8K光追《薩爾達傳說荒野之息》畫面

眾所周知其實電腦已經有Switch模擬器，曾有德國YouTuber 以 RTX4090 示卡，配以AMD Ryzen9 7950X，以及ReShade追加了光追效果，試玩了8K分辨率+光追版《Zelda 荒野之息》，整個game提升至另一層次，可想而知任天堂遊戲本身是做得非常精美，只要Switch 2本身擁有光線重建光追性能，畫面表現絕不會比PS5作品差。

唔係3月！Switch 2代會在5月發售

另外，任天堂總裁古川俊太郎在11月7日舉行了一場網上記者招待會，罕有地正面回應有關Switch 2的各種傳聞，指市面關於新一代主機的傳聞均欠真實性，亦否認曾在Gamescom 期間向業內人士進行閉門演示。但 Nate the Hate 並不買帳，認為只是大公司未到正式發表日前否認一切的慣常作法。唯這YouTuber修正了早前網上預測 Switch 2代將於2024年3月發售的流言，指任天堂將在3月財政年度結算日前發表新機消息，以加強投資者的信心，Switch 2代正式發售日將為2024年5月。

至於早前被外國媒體發現任天堂申請的新雙屏幕機台專利，古川社長則大方承認是事實；不過也同時表明即使申請了專利術技，亦不代表該技術會在Switch 2或將來的任天堂產品中使用。

（任天堂）

傳孖車系列最新作「瑪利歐賽車X」2025年推出

經常爆料任天堂內部消息的知名blogger「ZIPPO」日前在自己的部落格中發文，指任天堂旗下人氣極高的遊戲系列「Mario Kart」瑪利歐賽車最新作《Mario Kart X》瑪利歐賽車X將在2025年，亦即Switch 2上市第2年後於Switch 2推出；並且此作會是任天堂史上開發成本最高的遊戲之一。Switch 2爆料｜傳Mario Kart X 瑪利歐賽車X 2025年Switch 2推出

網傳Mario Kart X將於2025年推出。圖為Mario Kart 8 Deluxe。

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