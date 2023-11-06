Switch 2 代正式名稱為Nintendo Super Play、手掣設計向超任致敬｜Switch 2 代主機的八卦料在近半年一刻也沒有停下，最近又有外媒爆出震撼資訊，正式名稱為「Nintendo Super Play」。



2024新機名為 Nintendo Super Play

是次爆料由韓國X用戶@For_Ataraxia 提出，一直網傳的Nintendo Switch 2，正式名稱為Nintendo Super Play，新機將繼續使用盒帶而非光碟，其全新設計的手掣構造，將令人聯想起任天堂1990年推出的神級主機「超級任天堂（Super Famicom）」那款紅藍蘋綠4色按鈕的手掣。它會保留Switch可室內可手提的特色，但不會再用TV dock。

Nintendo Super Play 想像圖

是次爆料由韓國X用戶@For_Ataraxia 提出

網民質疑任天堂新機名怎可能有Play字

但有網民就質疑，市面已經有PS5這部名字有Play的主機，任天堂應該不執人口水尾用Play字。而且回帶一睇，當年在超任大賣後，Nintnedo拉攏Sony一同開發新一代光碟版主機「PlayStation」，埋門一腳索尼起任天堂尾注自己秘密開發第1代Sony PlayStation，事實上任天堂當年根本是引狼入室、搞出遊戲界競爭對手，Super Play 這名字根本就是「Super Famicom + PlayStation」，很多人認為根本是吹水料，可信性非常低。

PS開發秘話！PlayStation原本是光碟版超任？

Nintnedo拉攏Sony一同開發新一代光碟版主機「PlayStation」，這並不是內幕清息，當時已經在遊戲雜誌界通天。

當時索尼已經在開發光碟版超任，名為PlayStation，這台試作機現值11萬美元。

同場睇｜任天堂注冊新專利 Switch 2或採用NDS雙芒更可分體

最近外國遊戲媒體「Game Rant」發現任天堂注冊了一項新的專利，可說是NDS的進化版，此主機可以像是NDS般「打開」成為上下兩個屏幕的雙屏顯示主機。而此主機（的專利設計）還會在外殼設置一個觸控屏幕，即使不打開主機亦可以進行操作。而最特別之處是這主機上下半部可以分拆，成為兩部各自帶有1個屏幕的手提機，然後以無線方式遊玩同一款遊戲。

Switch 2或採用NDS雙屏摺機設計｜任天堂最新專利申請曝光

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