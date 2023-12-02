GTA 6 12月5日公開首支宣傳片｜Rockstar Twitter 在X正式公布，於12 月 5 日上午 9:00（美國東部時間／即香港時間 12 月 5 日星期二晚上22:00時），公開累積 4 億套銷量的神作續集：《GTA VI》（Grand Theft Auto VI）首支遊戲影片！以下會整合至今大部份《GTA 6》相關消息！



《GTA V》自 2013 年 9 月推出以來，不斷改版、並推出online版本，至今仍然有人在玩，真是遊戲界少見的神作！10年後的今日，終於等到續集的宣傳片公開！而相信接下來在12月舉行的 The Game Awards 頒獎禮，Rockstar 將會有後續猛料公開，請留意01Heshtech的報導。

Rockstar Twitter 公布《GTA VI》（Grand Theft Auto VI）首支遊戲影片將於香港時間 12 月 5 日星期二晚上22:00時公開。

GTA 6 傳聞1｜主角是雌雄大盜

根據2022年9月一次開發影片重大流出（後來由澎博社證實是真實堅料），新作將為一男一女雙主角制（有傳是一對兄妹），故事發生在基於邁阿密虛構出來而成的「Vice City Metro」，有關報導可到以下連結觀看：

👉GTA 6情報｜外國遊戲媒體爆料發售日及劇情設定 新主角為兩兄妹

👉 《GTA6》90段開發影片黑客流出｜彭博證實為真 5個重點整理

網址二創、非《GTA 6》官方圖片

GTA 6 傳聞2｜地圖比5代大三倍

經常爆料GTA 6相關情報的外國爆料者「Jason from Gta 6」（@jasonfromgta6_2）日前在推特（Twitter，現「X」）上發表帖文，公開了聲稱是GTA 6遊戲的完整地圖。各條影片中求得每個座標的大小，再計算出各個座標的距離，從而得出地圖大小。

👉GTA 6最新爆料｜遊戲地圖完全曝光 為GTA 5三倍大｜俠盜獵車手6

https://x.com/jasonfromgta6_2/status/1725220428287799635?s=20

GTA 6 傳聞3｜建築物有內構、仲有二叔公

據外國遊戲媒體Dexerto報導：《GTA 6》中的建築物全都有內構，玩家操作的角色將可進入各式建議物內犯案，酒吧、夜總會、餐廳和脫衣舞俱樂部之外，更新增超級市場、公寓、洗衣店等。而遊戲內還會新增「當鋪」，以接收玩家犯案後的戰利品，玩家可搜刮其他人車輛上的財物，拿起當鋪換錢。

👉GTA 6爆料｜外媒爆GTA 6遊戲機制 可進入建築物內部 主角有新用具

網址二創、非《GTA 6》官方圖片

不敵通帳、GTA6或開價150美元

外國遊戲媒體「NicheGamer」報導指《GTA 6》售價可能高達150美元（約1170港元），報導中提及一段開發團成員的流出對話錄音，提及遊戲由2014年起進行開發，累計成本已超過20億美元，Rockstar計劃將遊戲定價於150美元左右，以回收高昂的開發成本。

👉GTA 6最新爆料｜外國遊戲媒體指或大幅提高遊戲售價 隨時賣過千蚊

GTA Online圖片

母公司CEO放風 GTA 6有機會大幅加價甚至「按小時收費」

開發《GTA》系列的Rockstar Games母公司「Take-Two Interactive」在最近一次財報電話會議上，CEO「Strauss Zelnick」提到買斷制遊戲的價格應該要按遊戲能提供的遊玩時間逐小時數收費（per-hour basis）。