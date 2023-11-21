GTA 6最新爆料｜遊戲地圖完全曝光 為GTA 5三倍大｜俠盜獵車手6｜Rockstar Games早前宣布將會在12月初正式公開全球最受歡迎遊戲系列「GTA」Grand Theft Auto俠盜獵車手的下一部作品（GTA 6），fans們自然都極為期待；而最近關於GTA 6的爆料亦越來越多，剛剛就有關於GTA 6地圖大小的爆料出現。



外國GTA 6 最新爆料遊戲地圖完全曝光 為GTA 5三倍大

經常爆料GTA 6相關情報的外國爆料者「Jason from Gta 6」（@jasonfromgta6_2）日前在推特（Twitter，現「X」）上發表帖文，公開了聲稱是GTA 6遊戲的完整地圖。

Jason from Gta 6在帖文中貼出3張圖片，指是根據當年大規模流出的影片中，從各條影片中求得每個座標的大小，再計算出各個座標的距離，從而得出地圖大小。圖片中標出了一些在流出影片中出現過地標，而綠色的部份則是從未流出、不知道是什麼的部份。可見地圖大部份地區都是填上綠色，畢竟目前的內容只是靠之前的流出來計算，遊戲實際推出時相信會有比流出內容多數十甚至數百倍的地圖及內容量。

https://x.com/jasonfromgta6_2/status/1725220428287799635?s=20

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Jason from Gta 6在第2張圖片中將自己製作的GTA 6地圖和GTA 5的全地圖重疊；若Jason from Gta 6的計算準確，可見GTA 6地圖的大小為GTA 5全體的3倍左右，這還未計算GTA 6在實際推出後還有機會後續更新追加更多新地區。

Jason from Gta 6也在第3張圖片中指出根據計算，在GTA 6中Vice City和Port Gellhorn的距離就已經等如整張GTA 5地圖的直徑。

https://x.com/jasonfromgta6_2/status/1725220441579544900?s=20

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另外也有人在帖文下面留言回覆一個更高清、有標示道路的地圖，不過Jason from Gta 6就表示該圖是多年前由玩家繪製的fan art，和今次爆料沒有關係。