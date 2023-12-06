連登熱議全職獵人vs咒術迴戰邊套好睇啲 網民回應一面倒：唔喺同一個層次上｜雖然長時間休刊，但是冨樫義博執筆的漫畫《全職獵人》HUNTER×HUNTER仍然在全球有著極高評價和人氣；而近幾年的Jump新連載芥見下下的《咒術迴戰》則是風頭躉為近年的人氣新星。最近在香港連登討論區就有人發帖提問「獵人 vs 咒術邊套好睇啲」，引起網民熱議。



連登熱議全職獵人 vs 咒術迴戰邊套好睇啲

連登用戶「比屋定真帆」日前在lihkg連登討論區上發表帖文「獵人 vs 咒術 邊套好睇啲？」，並在內文簡單提出兩套作品的優點，首先《咒術迴戰》「又術式又領域」指作品中招式設定有型；而獵人就「念能力世界，窮盡假想」指《全職獵人》的世界觀天馬行空，

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大部份人認為獵人嬴幾條街 根本唔成比較

帖文引起一定程度討論，在撰文之時共有5頁回應，絕大部份留言均支持《全職獵人》，不少人都認為《全職獵人》以作品整體而言和《咒術迴戰》根本不在同一個層次、《全職獵人》高級太多，兩者完全無法互相比較；也有不少人認為《咒術迴戰》的設定混亂，和《全職獵人》嚴謹慎密的念能力設定無法相提並論。

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更有人直指「20年後仲有討論咒術再講」，意指真正好的作品能夠跨越時代、即使多年後都會有動漫迷來討論，而咒術迴戰之流頂多是今期流行的話題作，到作品完結後就不會再有人關注。

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至於少數支持《咒術迴戰》則提到《咒術迴戰》的戰鬥場面和角色、咒靈設計都具吸引力；另外也有人攪事「亂入」留言「刀劍世一」，指《刀劍神域》才是世界第一的動漫作品。