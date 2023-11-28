Mon Hunt全新作、Bio聖女密碼重製版｜Capcom年底重大發表被流出｜遊戲界臨近年尾開始有勁爆猛料出爐，繼《GTA6》預言12月出預告片，最近有外國爆料人聲稱CAPCOM亦將有重大發表，包括玩家等到頸都長的PS系列Mon Hun新作，還有《BioHazard：Code Veronica》的重製版。



外國知名Capcom爆料人指年底會有重大發布

據外國人氣討論版「reddit」外的帖文引述，知名Capcom爆料人「Dusk Golem」在Discord群組中明確表示Capcom將會在2023年尾公布一款大作，該大作將在2024年推出，而且並非是生化危機系列（Biohazard / Resident Evil）的遊戲。

https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/184v1qg/dusk_golem_the_2024_unannounced_capcom_title_is/

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而雖然Dusk Golem沒有明言，但所謂「今年內」很有可能就是指將於12月初舉行的年度遊戲大獎「The Games Awards」（TGA），畢竟TGA就是近年不少遊戲廠商公開重大情報的地方。另外Dusk Golem也明言2024年內不會有新的生化危機重製作品推出。

https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/184v1qg/dusk_golem_the_2024_unannounced_capcom_title_is/

至於這一款「未公布大作」到底是什麼，最希望的當然是不論人氣和銷量均極高的《Monster Hunter World》續作又或另一款PS平台的魔物獵人遊戲；連同DLC同綑版的銷量計，《Monster Hunter World》的總銷量超過2千萬隻，為Capcom史上銷量最高的作品，照常理來看Capcom除非「嫌錢腥」，否則不可能不添食再賺一波。當然獵人們也的確很希望可以玩到World的續作啦。

即將公布的說不定就是之前流出過的《Monster Hunter Paradise》（網路圖片，非官方）

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外國留言板自稱Capcom遊戲測試員發帖爆料

另外是在外國著名留言板網站「4chan」中，有個自稱是Capcom的遊戲測試員發文，爆出自己測試的正是生化危機系列名作《聖女密碼》Code Veronica的重製版本，並描述了其所玩的demo版本內容。樓主自稱是日本人，英文不好，文章是在朋友協助之下盡力寫成。

https://boards.4channel.org/v/thread/658683558

爆料文章內容如下：

這款遊戲採用類似BIOHAZARD RE:2的第三人，故事則以Claire Redfield在Rockfort島上的遭遇為主。我只玩了開發者提供的一個短暫的demo，用來測試和給予新機制的反饋。



遊戲序幕為Claire回憶浣熊市，能看到爆炸場面。Claire在尋找她的哥哥（Chris Redfield），然後玩家要從一個節奏緩慢、於Umbrella公司大廈內部展開的教學開始遊戲。玩家要控制Claire進入一些辦公室，然後當她嘗試逃離警衛時不幸被抓住並送到 Rockfort島。



監獄區域很廣闊，有很多牢房和警衛室。新角色「Ricardo」放走了Claire，但她馬上就遇到一個穿著黑色西裝的軍人；然而該軍人又馬上被爆炸造成的碎片砸死。原來是島嶼遭到了攻擊，Claire趁亂逃脫，而在監獄區域的末端她遇到了被關在監倉內的Steve。Steve求Claire放他出去，Claire先猶豫了一下，但想到他也是反Umbrella勢力，便不是敵人；於是兩人一起逃脫。



由這階段開始玩家能自由隨時切換操作Claire或是Steve，兩者有各自己的技能組：Claire擅長使用刀而且瞄準能力更好，能更快地讓準星縮成一點；而Steve可以同時使用兩把槍射擊，而且跑得更快，也可以從遠處向敵人扔飛刀，但不能混合草藥。



Claire擅長解謎，可以給玩家提供謎題解法貼士，有時更可以看到隱藏的物品。Steve則可以隱身，並已預先知道一些解謎用的密碼。



Demo在兩人到達宮殿時結束。



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雖然爆料描述得十分詳盡，不過綜觀網民意見普遍都對此文章的可信性存疑；有人抵死地指出如果真的是日本人，絕對不會用「I am jap」來介紹自己。上文提到的Dusk Golem也指此聖女密碼的爆料是一派胡言作故仔，信不信、要信誰就由大家自己決定了。