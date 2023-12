GTA 6首條官方影片公開|數13個你未必留意到的彩蛋和細節|全球機迷最期待的大作遊戲《GTA 6》Grand Theft Auto VI 俠盜獵車手6的第一條官方預告片終於正式公開,影片在公開短短數小時之後已突破3000萬觀看次數,可見「GTA」的號召力是多麼驚人。玩家們最關心的大概是遊戲什麼時候推出及各版本差異和售價,不過原來在短短分半鐘的trailer內已埋了多個彩蛋,足見開發團隊的心思。



即睇GTA 6首條官方預告片及遊戲各版本、售價差異:

即睇GTA 6第一條官方預告中各個彩蛋 / 細節:

PATRIOT BEER



在GTA 4和GTA 5中都有出現的虛構啤酒牌子,在GTA 6中繼續登場,於官方影片中有一台「PATRIOT BEER」的貨車在公路上行走。一般都認為這個牌子是neta現實中的美國啤酒品牌「Samuel Adams」。

NINE 1 NINE



在官方影片起頭登場的直升機拉著的橫額,除了「NINE 1 NINE」的品牌名外後面還帶著一句標語「why sixty-nine when you can Nine 1 Nine」;但暫時未知道會否在遊戲中有作用,還是只是單純在trailer畫面出現。

CHEETAH



GTA系列中的名車,幾乎所有GTA正傳作品中都有登場,GTA 6也不例外,在影片中晚上的街道短暫出現。

DOLLS OF DESTRUCTION



出現在舞池中一個男人所穿的T恤上,應該是遊戲中虛構樂隊的名字;不過此名字沒有在GTA系列中出現過,有可能是今集全新的內容、類似系列前作中的「Love Fist」般的虛構樂隊。

SESSANTA NOVE



GTA 5中的虛構名牌,NETA現實中的「LV」Louis Vuitton,LOGO設計和用色都可見到明顯的參考。而SESSANTA NOVE是意大利文中數字「69」的意思。

POACH



在影片中有數個一閃而過的社交媒體鏡頭,其中一個展示了名為「POACH」的組織的官方頻道;有可能是「Protection of Animals and Controlled Hunting」保護動物和有限制打獵,但有趣的是英文「poach」除了水煮蛋之外也可以解「偷獵」、「盜獵」,十分黑色幽默。

GO POSTAL



在GTA 5也有出現的郵政服務「Go Postal」,Go postal是美國是一個俗語指「發癲」;而Go Postal後面的副標題「Collect Yourself」,字面是解自己領取郵件,但也可以指回復冷靜,同樣是Rockstar的文字遊戲。

LEONIDA州



GTA 6的舞台是Vice City,但到了今次這條影片才正式確定Vice City所在的州份名為「Leonida」,參考現實中的「Florida」佛羅里達。這個名字是致敬西班牙探險家「胡安·龐塞·德萊昂」Juan Ponce de León,他參加了哥倫布的第二次前往新大陸探險,並在在佛羅里達附近海岸登陸。

RIDEOUT CUSTOMS



在一幕的綠色卡車身上的貼紙寫有「Vice Vinyl」和「Rideout Customs」logo,可能是今集中改裝汽車的地方。

WEAZEL NEWS



在系列前作也有出現的新聞媒體,一般認為是致敬「FOX NEWS」霍士新聞。

PISSWASSER



GTA系列中時有出現的啤酒品牌,名稱來自「Piss water」(尿水);今次新出產品「PISSWASSER NEIN」大概是無酒精啤酒(NEIN為德文的「No」,代表不讚成、拒絕等等)

LOGGER BEER



另一個在之前的GTA系列中有出現過的啤酒品牌。

NO UNDERWEAR CASH



在影片最後的店鋪玻璃門上貼有一句標語「我們不再接受藏在內衣的現金」(We will no longer accept cash stored in underwear.),不知道是不是指當地人經常喝醉、醉到將錢收在底褲內出門口。