《隊長小翼：最強王牌》快刷首抽方法開局最強角色推薦｜足球小將｜由人氣長青日本國民運動漫畫《足球小將》（隊長小翼）官方正版授權的手機遊戲《隊長小翼：最強王牌》已雙平台上架，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲首抽攻略，包括快刷首抽方法及開局最強角色推薦。



《隊長小翼：最強王牌》快刷首抽方法

《隊長小翼：最強王牌》雖然有快速登入，但是遊戲進度會綁定裝置、即使刪除遊戲重新安裝也無法清除進度，同時也沒有快速刪除帳號的方法（需要15個工作天）。而遊戲雖然有「DENA ID」登入，但是只能以遊戲內進度綁定電郵的方式申請，換言之連「+1大法」不停刷新帳號的方式也不能用了。如果真的想要刷首抽，就只能選擇另一個伺服器（亞洲、東南亞、歐洲等），又或是用模擬器一直創建新的虛擬手機、在刷到出貨之後再綁定帳號了。

《隊長小翼：最強王牌》

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按圖放大《隊長小翼：最強王牌》刷首抽流程：



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《隊長小翼：最強王牌》刷首抽流程：



1. 選右下快速登陸，然後選伺服器，

2. 沒有要和朋友一起玩的話伺服器可隨便選，但因為是PVP遊戲的關係，如果怕lag機就還是選亞洲或東南亞吧

3. 劇情無法跳過，不過教學關的劇情都很短，連點就好；教學戰鬥同樣無法跳過，但亦不太花時間

5. 過完3場教學之後就會開始新手第一抽，必出瀧一；然後再過3場教學式戰鬥就到達自由時間可以首抽了

6. 首先在主界面左上方點擊信取，一鍵領取所有禮物，會有31抽和1100石

8. 送的抽只可以抽新手池，30抽內必得麥泰萊（岬太郎）和佐野滿其中之一

9. 限池則分戴翅偉（大空翼）和梁仔（石崎了），180石一抽，開局派的石只夠6抽



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《隊長小翼：最強王牌》開局最強角色推薦：

遊戲有一個新手池，30抽內必得SSR級「麥泰萊」（岬太郎）或「佐野滿」其中之一；而由於開服禮物已經送超過30抽新手池券，換言之只要現在入坑就必定能得到麥泰萊或佐野滿的其中一位。

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至於限池在現時開服時點為戴翅偉（大空翼）和梁仔（石崎了）；一般而言當然是抽主角大空翼，和新手池的麥泰萊配合就可以組成南葛黃金組合，也就是最理想的開局了。本作SSR機率1.5%，pickup角色（戴翅偉）出現機率為0.5%，說不上高加上首抽的限池抽數少，想刷的人就加油努力了；又或是選擇課金120抽保底，或是儲石等將來小志強等其他角色也是一個方向。