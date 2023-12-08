抖音腦｜研究證實短片損害學生集中力、小朋友看海棉寶寶會變蠢｜日本政府進行了全國學力及學習狀況調查，證明同年紀學童，有長時間觀看TikTok（即：抖音）、YouTube Short 短片習慣的孩子，各科目習題的成績均明顯比不看的孩子來得低！與此同時，美國有研究報告指出，指看太多《海綿寶寶》卡通會令幼童變蠢！



短影片損學童集中力

網上有句「抖音一響、父母白養」，最近又有年輕人玩「啪藥挑戰」鬥吃過敏藥至死。網民不禁問，抖音真的會令人變蠢嗎？原來除了呃like跟風做蠢事拍片，觀看過多抖音／TikTok／YouTube Short快節奏短片，真的會損害腦部發育未完成的學童的集中力。

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日本文部科學省實證：日看4小時抖音分數低19分

先來看日本的實證，日本文部科學省每年4月都會舉行「全國學力Test」，測試全國191萬名小學6年至中學3年級學生的國語／數學／理科能力，並有問卷了解學童的日常生活／學習狀況。在7月文部科學省公開2023年的「全國學力Test」結果，顯示「每日看4小時或以上」影片的學生，分數比「每日看30分以內」學生低下：小6生少17至18分／中3生少13至19分，證明學童使用手機瀏覽社交媒體、觀看短影片的時間愈長，試卷的正解率就愈低。

學生考試示意圖，非文中提及之考生，故此加上打碼保障私隱。（攝影：陳嘉元）

短影片為吸睛而設、過度觀看培養不了專注力

專家分析為何學生沉迷15秒短片，跟沉迷動畫、打機比較，是另一種問題：「人們往往認為，連續看4小時影片，不是代表我集中力很強嗎？因為學生不是4小時專注在同一條影片，而是每日連續看4小時所謂的15秒「短影片」，這類影片的畫面變化快速很「吸睛」，不單無法培養專注力，反而會令學生的集中力流失，影響學習。

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專家認為家長不應將手機／平板當作「電子奶嘴」。

沉迷打機／動漫當然不好，但禍害更深

有專家指短影片在製作時無論是畫面、音效都是經過計算以吸引觀眾注意，學生腦部未發育完成，長時間看短片，腦部就會習慣了這類短時間的官能刺激。一位接觸日本媒體訪問的58歲女教師，更認情短影片對學生的損害，並不只考試成績變差：「以前都有學生因為沉迷打機而令成績變差，但我從跟學生的相處中意識到，短影片對孩子的禍害也不少。」

「自從TikTok出現後，我從與學生的交流中發現，他們對任何事情都只能專心10秒左右，之後就會顯得不耐煩、失去專注力。看事情不及深入的孩子增多，理解能力大幅下降。」老師她認為，孩子應該專心的內容當然不應是電子遊戲或動漫，但最少這些媒體都是有故事有內容的，孩子仍稱得上「專心在一件事情」內。也另有專家認為，打機時小朋友需要動腦筋過關，也可訓練腦／眼／手的協調，適量的打機反有助腦部發育。

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打機可訓練腦／眼／手的協調，但需要分配學習／娛樂時間平衡，不能過量。

美國「海綿寶寶」實驗｜影響自制力和忍耐力

針對短影片對兒童腦部邏輯能力和短期記憶力的影響，美國維珍尼亞大學心理學教授Angeline Lillard利用《海綿寶寶》進行研究，教授安排了60名來自中產家庭的白人兒童，分成三組：A組每11秒鐘切換畫面一次、重複觀看《海綿寶寶》片段／B組每34秒切換畫面一次，播放的是另一部串流卡通《CAILLOU》，最後C組被安排去畫公仔。9分鐘後教授對60位孩子進行簡單的益智遊戲測試，發現A組的「《海綿寶寶》兒童」，成績明顯最差，且自制力和忍耐力低下。

有專家認為實驗不準確

不過有神經內科醫生就認為這實驗結果草率，很可能小朋友只是投入在《海綿寶寶》未能自拔，不能斷言《海綿寶寶》這單一作品對兒童有壞影響。不過同意《海綿寶寶》這類畫面變動太快的卡通，或是有大量聲光刺激的短片，的確會對大腦還未發育完整的小孩構成刺激，家長應該要留意、勿讓兒童過度觀看。

以上各種研究均只作參考，最重要是與家長與子女多點相處時間，一起安排分配溫習和遊玩的時間，並留意不要過度沉迷任何一種娛樂，生活內容均衡。

