Switch 2最新爆料｜外國博客指下世代任天堂第一方遊戲漲價10美元｜如果不計購買遊戲主機或電腦的價錢，電子遊戲是一個十分低消費的娛樂；一些較耐玩或是對戰類的遊戲可能只售數百港元甚至可免費遊玩，如《Minecraft》、《英雄聯盟》等，可輕鬆玩上數百甚至數千小時。但電子遊戲在如此抵玩的情況下，其售價卻在多年來都未有明顯增加，直到進入PS5 / Xbox Series世代之後，才開始有廠商陸續提高3A級遊戲的售價。而最近就有爆料指出任天堂也有意提高其自家遊戲的售價。



任天堂遊戲都加價 爆料指Switch 2第一方遊戲將加10美金

知名任天堂爆料人士Zippo最近的文章指出，任天堂將會跟隨Sony、Capcom等其他大型遊戲公司的步伐，將自己下一代主機Switch 2的第一方遊戲提高10美元至70美元（約550港元）。Zippo續提到對於加價，可以預期將會有很多投訴和不滿，然後反問讀者有沒有想過任天堂可有理由維持原有售價：畢竟其他遊戲廠商都開始加價了。

https://zippospeaks.blogspot.com/2023/12/nintendos-next-generation-games-are.html

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Zippo然後提到當然他自己也不樂見加價，但也要明白任天堂在下個世代的遊戲開發費用將會大大提高；而面對大為增加的成本便只能以加價來彌補。正如之前的另一份爆料中也提到任天堂將大為提高對遊戲開發費用的投入，傳聞將在2025年推出的Mario Kart X便是重點製作，畫質和視覺效果都會是任天堂第一方遊戲的史上未見的新高峰。

Zippo認為任天堂不會主動提及加價/新訂價，而是會選擇在遊戲公布時不表明售價，到遊戲預售（pre-order）開放時才公開價錢，正如他們在《薩爾達傳說 王國之淚》中採用的形式。Zippo也認為10美金的漲幅並不會影響他購買任天堂遊戲的意欲，只要它們能維持一貫的品質就行，而他也對任天堂的第一方作品相當有信心。

傳聞孖車系列最新作Mario Kart X將在2025年於Switch 2推出（網路概念圖片）

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Zippo在文章最後指出你可以為此感到憂慮，也可以試圖逃離，但這波加價最終必將如既定的命運到來。

另外是在稍早時份在The Game Awards正式公布的經典RPG系列《聖劍傳說》的正傳續作《Visions of Mana》預定在2024年推出；遊戲現時只表明將於PS4、PS5、Xbox Series和PC推出，但Zippo就爆料指該作很有可能也會登陸Switch 2；只是由於主機尚未正式公布而未有表記。

《Visions of Mana》

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