連登熱議最想動畫化作品｜認真討論外亦有攪笑提名 H漫港漫都上榜｜近年接連有《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《Spy x Family》、《進擊的巨人》等日本動畫在全球現熱像級爆紅，但也令人再次意識到日本電視動畫番組大多不是原創故事、而是改編既有作品而成。最近在連登討論區就有人討論有沒有什麼值得被動畫化但卻未能成事的滄海遺珠，引起網民熱議。



連登熱議人生三套最想佢動畫化嘅漫畫

連登用戶「盧洪哲」日前在lihkg連登討論區發表帖文「人生三套你最想佢動畫化嘅漫畫」，並提出自己的三個提名，分別是水上悟志的《魂環》、藤本樹的《炎拳》和《親愛的我飽含殺意》。樓主指自己提名此三部作品的原因分別是《魂環》為經典之作、《炎拳》是《鏈鋸人》作者藤本樹的首套長篇連載，而《親愛的我飽含殺意》則是樓主個人喜歡的懸疑推理作品。

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大量高質提名 亦有不少漫畫迷的痛

帖文引起熱烈討論，撰文之時已累積12頁回覆；不少人都認真回覆，提出自己認為值得動畫化的作品，其中不乏「有生之年」系列，像是高達迷永遠的痛《海盜高達》Crossbone Gundam、井上雄彥在《男兒當入樽》Slam Dunk以外的作品《浪客行》和《Real》等等。也有人提及當年本地漫畫雜誌《Co-Co》的經典日系漫畫《封魔幻想》、以及一些知名度已很高但一直沒動畫化的作品如《寵物小精靈 特別篇》、《逃離伊甸園》等。

希望有生之年可以見到Crossbone同鋼7動畫化...

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值得一提是水上悟志的漫畫作咕評價都相當高，但是動畫化成績卻往往不如人意；水上悟志多年前的名作《惑星公主蜥蝪騎士》在多年來都在日本各個「最想動畫化作品」排行榜或投票中佔據前列，作品最終亦在2022年正式動畫化，但可惜製作水準卻是相當一般，令fans大感失望。不過同樣為水上悟志執筆的另一部漫畫《戰國妖狐》將在2024年動畫化、1月開播，希望今次可以好好睇睇。

《惑星公主蜥蝪騎士》

另外也有人攪笑地留下成人漫畫的作品名，例如有人提名知名成人漫畫家「米奇王」みちきんぐ / michiking的成名作《主従えくすたしー》等等。亦有人提名連登知名會員「袁生」的漫畫作品《粉俠傳》、《格劍》和《神龍刺青》，令人莞爾。

米奇王就是世界的主宰...

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