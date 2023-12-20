PS5 X-Men、狼人極秘新遊戲曝光｜Insomniac Games遭駭客攻擊海量檔案流出｜近年遊戲界接連發生開發內容遭到非法流出、或是被駭客勒索後爆出內部檔案等情況；繼去年的《GTA 6》大規模流出之後，最近又有Sony旗下的「失眠組」Insomniac Games被駭客勒索、拒交贖金之後大量內部文件遭到流出，更連開發組去到2033年的路線圖都被爆出。



Marvel's Wolverine 狼人遊戲遭流出 預定2026上市

在12月12日，屬於PlayStation Studios的遊戲工作室「Insomniac Games」遭駭客組織「Rhysida」攻擊，工作室內部檔案和數據遭綁架，並被要求在一星期內支付約200萬美元的贖金。

而在一星期之後Insomniac Games並未對駭客的勒索有相應動作，因此多達1.67TB的數據、超過130萬個檔案就遭到駭客流出，其中有人力資源相關的文檔、員工聊天內容截圖等，但玩家們會較感興趣的是流出中有大量關於Insomniac的下一款遊戲《漫威狼人》（金剛狼）Marvel's Wolverine的相關內容，甚至連gameplay片段都有。

https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/18lvqor/insomniac_leaks_compilation/

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外國著名討論區reddit的子版「GamingLeaksAndRumours」已有人整理了今次Insomniac Games遭流出的內容，其中以《漫威狼人》Marvel's Wolverine最多，概念圖片、gameplay片段、cutscene、內部簡報、遊戲開發計劃日程、動作捕捉片段等全都有流出。

https://www.youtube.com/watch?v=FuZyzjHgB3U，影片已被下架。

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而其中有一份二十多頁、關於遊戲內容的簡報更幾乎是全面解說了遊戲的所有內容，包括遊戲時長、關卡數量、戰鬥系統、可用技能等等；簡報提及遊戲會有類似《血源詛咒》的吸血機制，玩家被攻擊後有部份血量會短期保留（ghost health），只要在限時內攻擊命中敵人就可回復這部份的血量。而狼人也會隨著時間自然回復血量，重現其標誌性的再生能力。而簡報中更提到除了狼人之外，玩家更會在部份關卡中操作Jean Grey（鳳凰）遊玩。

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尚有多款Marvel遊戲在計劃中

其他被曝光文件也有不少值得注目，例如有Insomniac Games未來10年的發展計畫：一張遭流出的路線圖標示了2025年將有《漫威猛毒》Marvel's Venom、2026年有《漫威金剛狼》Marvel's Wolveriine、2028年《漫威蜘蛛人 3》Marvel's Spider-man 3。而據外國新聞網站Cyber Daily報導，在流出的文件中有Isonmniac和Sony之間的協議，這些遊戲都會為預算最少為1.2億美元的大製作。

然後2029年有《拉捷特與克拉克》Rachet and Clank系列新作、2030年有《漫威X戰警》Marvel's X-men；2030年之後將會著手全新IP計劃。

https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/18ltldg/all_future_insomniac_projects/

當然這些內部文件可以只是內部開會或訂立策略時所使用，未必是已拍板的最終方案，因此這些遊戲未必100%會在現實出現。