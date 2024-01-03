日本動漫節C103冬Comiket｜20個搞笑Cosplay造型、網傳一張圖震撼所有觀眾｜日本同人誌即賣會冬Comiket 103（C103）於23年12月30－31於有明Tokyo Big Sight舉行，撞正新年都沒有機會上X (Twitter)看看今年入場Cosplayer的靚相，今次特別選擇造型最搞笑的10位Coser！同場睇網上流傳一張C103來場者人人震撼的畫面、包你都「O咀」。



惡搞Cosplay造型花心思搏你一笑

Comic Market（コミックマーケット）是全球動漫／cosplay同好都想去，全日本最大型的同人誌即賣會，每半年舉行1次，吸引無數動漫迷和御宅族入場，而當中最注目的就是Cosplayer專區內一眾角色扮演者，除了扮到最靚最神似，亦有一批玩家搞盡腦汁想出各種搞笑奇芭造型，hashtech01選出20位最搞笑的Cosplayer，新年齊齊笑一番。

日本同人誌即賣會冬Comiket 103（C103）於23年12月30－31於有明舉行（官網圖片）

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C103最「震撼」一個畫面

在Comiket展館有明Tokyo Big Sight對面有一家酒店，不少coser和遠征參展的人，都會選擇在此留宿，所以每到展期就會爆滿，也是Comiket參加者之間相當出名的酒店。在C103首日散場時，不少離場者目擊到非常「震撼」的畫面！疑似有一對男女打開窗簾，身貼身摸身摸勢！之後有網民惡搞，將《哥布拉》經典的背光黑影key上去，笑爆咀圖片在X上廣傳。

在C103首日散場時，不少離場者目擊到非常「震撼」的畫面！