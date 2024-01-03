推薦類原神遊戲竟有荒野之息上榜 網民嘲笑外國遊戲媒體:老竇似仔｜中國米哈遊開發的跨平台手機遊戲《原神》2020年於抄襲的爭議聲中上線，三年後《原神》已成為全球最受歡迎遊戲IP之一，以至於媒體都開始推薦「類原神」遊戲排行榜，引起網民討論。



外國遊戲媒體推薦「類原神」遊戲 荒野之息上榜

外國遊戲媒體「IGN」和「gamesradar」都曾刊出「多款類似《原神》的遊戲作品推薦」，用意是讓喜歡《原神》玩法的人玩累了《原神》時，可以有一些風格近似但又不完全相同的作品來調劑一下。而有趣的是在這些榜單中反而有提到《薩爾達傳說》，因而引起網民討論；因為《原神》在推出時就被指摘大量參考/抄襲了《荒野之息》的玩法和系統。

https://www.ign.com/articles/best-games-like-genshin-impact

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按圖放大外國遊戲媒體推薦的「類原神」遊戲：



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網民翻找《原神》抄襲其他遊戲證據 嘲笑「老竇似仔」

《原神》在2020年推出，早在遊戲尚未正式推出、公開測試的期間，就已經遭到網民狠批其抄襲《薩爾達傳說 荒野之息》，例子有樣式極相似的滑翔傘（後來原神改成裝在背部的「風之翼」），和荒野之息一樣逐次衝刺的游泳系統（後來原神改為平均加速）等等；其他如爬牆、煮飯、耐力條、跑步和煞停的動作、武器消失後再懸浮在角色背後等遊戲內各種大小設計也被指是引用自《荒野之息》、《尼爾：自動人形》等其他經典遊戲。

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除了系統玩法方面，作為動作RPG遊戲，《原神》中一些角色的攻擊動作也被爆出是抄襲《尼爾：自動人形》、《Devil May Cry》等經典動作遊戲；而且這類抄襲並非是過去式而很可能是現在進行式，《原神》不久前公布的新角色「閒雲」也有流出爆料，指其抄襲《Bayonetta》魔兵驚天錄的主角蓓優妮塔。

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只是從外國遊戲媒體也推薦「類原神」這一點來看，可見《原神》在歐美地區的人氣實在高企，未有像華語圈般因抄襲問題而持續被攻擊或排擠。可理解為外媒預期「原神」人氣和熱度更高、相關題目比薩爾達吸引才會如此編排，否則就應推薦「類薩爾達」而非「類原神」遊戲。

不過換了華語圈就是另一回事，網上意見一面倒踩《原神》支持薩爾達，嘲笑「老竇似仔」、「薩爾達在類薩爾達遊戲排行第二」等等。

也有網民打趣指即使是屹立多年的經典《薩爾達傳說》系列，對非家用機玩家而言普及度也未必比得上人氣手遊；並指如果隨機抽樣10個人，其中認識「派蒙」（原神的代表吉祥物角色）的人大概會比認識薩爾達的人更多。