SEED Freedom上映｜高達迷約中同入場懷舊反被罵：「30歲人咪再咁毒啦！」《機動戰士高達 SEED Freedom》劇場版日本1月26日上映，有年約30歲的高達迷，想起20年前跟中同」一齊睇高達的開心日子，決定相約友好一齊入場懷舊，對方不單不領情一口拒絕，更苦口婆心勸事主也不要再睇高達。事主感到很難受，於是將對話貼上網，引來惹網民激議：



高達迷：「咦、你結咗婚？恭喜晒！」

同學：「多謝，你都快啲搵到另一半拉埋天窗就好喇。」

高達迷：「呀！講開呢、不如一齊入場睇SEED劇場版？」

同學：「你仲睇埋啲咁嘅嘢呀？我一早已經脫毒喇，好心你都快啲退坑啦。已經唔係三歲細路仔喇、幾十歲人仲咁毒，再唔面對現實唔得㗎！」

https://twitter.com/KotokotoX/status/1743903454731637033

插個隊先｜劇場版《機動戰士高達 SEED Freedom》劇情簡介

《機動戰士高達 SEED Freedom》劇場版，故事發生在OVA《STARGAZER》之後2年，在C.E.75年人類內戰未止，宇宙殖民獨立分子與地球至上主義組織「藍色宇宙聯盟」持續戰爭，拉克絲成立Compass組織以武力介入阻止戰爭（扮天人組織？），新興國家Foundation忽然向Compass招手，建議合作攻打「藍色宇宙聯盟」根據地。基拉卻感到事情不簡單，最終竟逆離Compass……

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網民：單身狗、宅女都睇SEED，唔明有咩好嘈

網民看到推文後感到很激動，因為從對話看來，此同學本來應該也是宅男，很可能二人過去有一起玩高達，所以事主才會找他聚舊，看高達不過是個契機，見面時也會談談近況吧。有網民回應「畀我自己一個去睇」、「我已經買好飛同老婆一齊入場。」「你唔算毒，我連約睇戲嘅朋友、約人睇戲嘅勇氣都冇。」

設計圖片

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有一位女飯更留言說：「我是女生，也準備一個人去看，其他相關活動也會獨自去。我也有問過身邊人，但大家都不跟我去……現在最期待在大銀幕看到有型有款的高達！」眾所周知基拉+阿斯蘭CP廿年前吸不少BL女飯，可見男女都適合看SEED。其實不想看，簡單婉拒也是可以的，為何覺得自己結婚了，就算是成功人士，可以用說教的口吻去叫人退坑脫毒？

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各人有自己決定和打算，各種興趣如不傷害別人，都應該被尊重。不過話分兩頭，將自己的興趣強加在不懂的人身上，也是很KY的行為。日本新生代人氣idol ano醬（あのちゃん）就曾在節目中呻，好多大叔夾硬用她沒看過的棒球員、摔角手，以及沒看過的舊動畫gag做比喻：《龍珠》我既戰鬥力有53萬、《高達》連老豆都未打過我，今年26歲的あのちゃん表示：「我都冇睇過呢幾套動畫，根本聽唔明黠點同你溝通？咁我咪只好靜晒唔出聲，大家dead air勁老尷。」「其實我都係動畫迷，想同我傾計，應該用《我推的孩子》同星野愛打開話題。」