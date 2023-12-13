高達 SEED Freedom預告5｜基拉被綠飛昇自由被打爆、阿斯蘭上線了｜《機動戰士高達 SEED Freedom》2024年1月26日於日本上映，最新第5預告進一步解釋上支影片中，基拉和拉克絲何解貌合神離，原來基拉叛變非因察覺到新盟友有異樣，而是因為……他被戴綠帽了……



劇場版《機動戰士高達 SEED Freedom》劇情簡介

《機動戰士高達 SEED Freedom》劇場版，故事發生在OVA《STARGAZER》之後2年，在C.E.75年人類內戰未止，宇宙殖民獨立分子與地球至上主義組織「藍色宇宙聯盟」持續戰爭，拉克絲成立Compass組織以武力介入阻止戰爭（扮天人組織？），新興國家Foundation忽然向Compass招手，建議合作攻打「藍色宇宙聯盟」根據地。基拉卻感到事情不簡單，最終竟逆離Compass……

《高達 SEED Freedom》新海報

《高達 SEED Freedom》勢力圖

基拉被戴綠帽？mola mola 拉克絲被NTR了

在PV4開頭，拉克絲在海灘對基拉說希望一同戰鬥下去，但基拉卻面有難色，所有何事？在PV5中，基拉在深夜驚見拉克絲與新盟友Foundation的高官：歐爾菲（CV：下野紘）在公園談心，基拉一臉失望退場。

拉克絲與新盟友Foundation的高官：歐爾菲在公園談心

網民笑言，女友被搶既滋味好唔好受呢？

網民笑言，女友被搶既滋味好唔好受呢？

敗家犬連MS戰都要輸、飛昇自由被打爆？

情場失意，基拉大魔王不如在戰場上打得狠一點平衡心理吧！誰知在PV5中，基拉的新座駕飛昇自由高達Rising Freedon Gundam，與歐爾菲駕駛的Foundation隊長機黑騎士破壞神單挑時竟被斬爆盾，最後在導彈的爆風中疑似爆炸。

關鍵一幕｜這對咸濕眼代表甚麼？

去到PV5，已經明顯加插了飛昇自由高達與Foundation MS戰鬥的場面，但究竟是兩大陣營撕破臉，還是單純肅清「叛將」基拉？而在基拉被打爆前一刻，加插了一段快閃回憶片段，基拉從敵人MS的殺氣中，感應到一對咸濕眼（9成9是歐爾菲），基拉似乎終於發現了對方的真正身份。

基拉從敵人MS的殺氣中，感應到一對咸濕眼

Foundation MS機體的設計，不講以為是狂派變形金剛

基拉似乎終於發現了對方的真正身份。

阿斯蘭上線了、但這畫功算甚麼？

原來在前4條PV中，新機體「不朽正義高達」的駕駛員並不是阿斯蘭而是阿真，而到第5條片，似乎阿斯蘭終於「上線」了，記者估計阿真將「不朽正義高達」交回給阿斯蘭使用，救助被Foundation追殺的基拉。但記者最關心的反而是其畫功，阿斯蘭這表情想點？感覺像是三流動畫中一直扮好人的角色露出邪惡真面目一樣，勁樣衰。

阿斯蘭這表情想點？

不朽正義高達與黑騎士暴風神小隊機戰鬥，駕駛員應該是阿斯蘭。

大量配角出場．1月24日想即日入場！

在PV5內，可以見到Foundation那邊的7位駕駛員，當中6位明顯是Seed／種命強化人三小強團隊的劣化版，表情一睇就知不懷好意，當中一位更與阿真格劍大打出手。另外，穆跟三石琴乃艦長、伊薩克、迪安卡都有客串，當中阿穆駕駛的疑似村雨系列新MS，亦被人秒殺了。

阿穆駕駛的疑似村雨系列新MS，被敵人秒殺了。

阿真早就覺得Foundation有問題，更與對方的駕駛員修拉・薩潘塔因格劍。不過小心呀，對方可是由中村悠一配音！懂無下限術式的！（誤）