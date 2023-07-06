《Gundam SEED Freedom》全新電影版2024年初上演，宣傳片一出粉絲興奮到爆，那就不要停下來、繼續興奮吧！近日在日本及中國網上討論區，出現了大量來源不明，但內容相似的劇情爆料，現在來整理10個新作劇情預言。



Gundam SEED Freedom劇場版10個爆料

Bandai公布完全新作劇場版動畫《Ｍobile Suit Gundam Seed Freedom》（機動戦士ガンダムSEED FREEDOM）30秒PV預告片，不單只引來全球高達迷熱烈討論，我們早前已寫了一篇預告內容＋網民反應分析（LINK），數天後更有大量來源不明的劇情爆料！不知是否已經有人看過試片？

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爆料01｜基拉大和的故事



第一個爆料，福田導演的妻子、SEED系列編劇兩澤千晶已離世，但電影劇本仍是以她的構思為藍本，是基拉大和主導的故事。

也有人笑基拉的新造型像是「高智能方程式」。https://www.youtube.com/watch?v=qKQmF134nEw

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爆料02｜阿斯蘭會很辛苦



爆料提及，有石田彰配音的阿斯蘭在劇中將會「非常辛苦」，究竟是指他太多女圍，還是要面對強大的敵人？

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爆料03｜路人真不路人



至於一直被恥笑將繼續做「路人真」的飛鳥真，爆料提及他的演出比預期更多更重要，而且故事會很有趣。

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爆料04｜阿真出手救基拉



基拉在片中將會遇上強大的敵人，幾乎被打敗，這一刻阿真將會非常之有型地衝上前線救人，令人看得熱血沸騰。

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爆料05｜飛鳥真將駕駛出乎意料的機體



而飛鳥真使用的MS，爆料表示幾款將令人出乎意料。換言之不會是衝擊高達或命運高達！如果是全新機體不會以出乎意料來形容，「Destroy Gundam」其實在預告PV內出了一秒，難道……

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爆料06｜配角戲份大減



由於片長限制，一些配角的戲份將會被濃縮。既然飛鳥真不再是路人甲，相信福田也不會再公報私仇，減少卡嘉蓮的演出。（江湖傳聞兩個角色的配音員跟福田導演夫婦不和）

爆料07｜出現CE版強人



大家都記得在SEED Destiny中，敵軍做用了CE版的渣古、老虎、大魔，全都是0079機體的變種版。爆料指電影中將會出現CE版的強人（即YMS-15 Gyan）。

爆料08｜出現第3個超級調整者



最具爭議性的爆料，是片中將出現第3個超級調整者 （即SEED世界中的New Type，能力比一般人Natural更強大） ，戰力之強令基拉也陷於苦戰。

爆料09｜突擊自由高達將被打爆



突擊自由高達將會被敵人破壞，這個是當然的吧，正所謂「舊的不走、新的不來」，Bandai拍新作就是想賣新款模型！

爆料10｜突自／無正有新版本



突擊自由高達、無限正義高達，兩部主角當然會有新嘅型號出場。爆料還講到，新版突擊自由雙翼，會比原版更加誇張！

最可惜，爆料沒有解釋為何拉克絲改變了孖膶腸嘴😂

明明以前唔係咁...https://www.youtube.com/watch?v=qKQmF134nEw

《Ｍobile Suit Gundam Seed Freedom》將於2024年1月26日在日本上映，海外地區的上映時間未定。

Gundam Seed Freedom 幾時上映？ 《Ｍobile Suit Gundam Seed Freedom》將於2024年1月26日在日本上映，海外地區的上映時間未定，更詳細介紹可以看以下文章：Link Gundam Seed Freedom 主角是誰？ Gundam Seed Freedom 主角將會是基拉大和，更詳細介紹可以看以下文章：Link Gundam Seed Freedom 是Seed Destiny的正式續集嗎？ Seed Destiny故事的時間點為「C.E. 73」，而今次劇場版Seed Freedom時間點則為「C.E. 75」，亦即Seed Destiny的兩年後，更詳細介紹可以看以下文章：Link Gundam Seed Freedom 會有敵人勢力出場？ 有2個可能性，有網民在預告中發現有個一閃而過的畫面，是《Gundam Seed》中的神秘化石「Evidence 01」（鯨魚石），基拉很可能會打外國人？另一爆料是說敵人為第3個超級調整者，更詳細介紹可以看以下文章：Link Gundam Seed Freedom 有沒有新高達出場？ 不可能沒有吧，而爆料指突擊自由高達、無限正義高達都會有新版本出場，更詳細介紹可以看以下文章：Link

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