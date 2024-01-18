《靈魂衝擊：無限放置》手遊攻略｜首抽相關 開荒心得 課金推薦｜由韓國遊戲工作室開發的放置系手遊新作《靈魂衝擊：無限放置》繁體中文版已Android / iOS雙平台推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲攻略，包括開荒心得及商城課金推薦等。



《靈魂衝擊：無限放置》首抽相關

和市面上其他「放置系」遊戲相同，《靈魂衝擊：無限放置》不需要刷首抽，也沒有首抽可以刷：放置系遊戲的特色是會在遊戲過程中派發大量石頭和抽蛋券，可能開局30分已經有數百甚至過千抽；但是相對地放置系遊戲的蛋池需要累積抽數來升級（一般稱為「召喚等級」），升到一定級數之後才可抽到最稀有的角色。

老實說記者個人並不喜歡放系置遊戲的資源系統，不過所謂百貨應百客。

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而要升到能真正「出貨」的召喚等級往往需要數千抽，遊戲早期的一千幾百刷只能抽到其他手遊中的「SR級」或「四星」角色，刷了也沒什麼用。因此有興趣入坑的話只要馬上安裝遊戲開始推進度就可以了。

要去到召喚等級5才有機會抽到最高的「神話」稀有度，已經不知道是兩三千抽之後的事了。

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《靈魂衝擊：無限放置》開荒心得

和其他放置系遊戲一樣設有新手引導任務，早期只要一直跟著任務做便可，而引導任務也會讓玩家熟悉遊戲的各個升級強化系統。雖說只要跟著任務做便可，但仍有一些心得可以提供：

- 裝備、技能、職業都是用最高稀有度 / 自動裝備便可：反正早期的都是過渡用，不用太在意效果或配搭，直接用最高稀有度或是自動裝備便可。

- 多點幾下升級：引導任務會要玩家進行各種升級強化，但是如果只點任務要求的強化等級，很有可能會戰力不足卡關；因此技能和職業的強化等級可以多點一些反正早期資源較多；唯獨「成長」裡的項目最好是只按照任務要求來點，因為升級成長用的銀幣相當緊絀，亂點的話很容易卡銀幣解不了任務。

《靈魂衝擊：無限放置》

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- 召喚靈魂裝備最好至少留1發：同樣是為了不卡任務。

- 靈魂召喚優先選最高稀有度的武器：因為分解時可獲最多最多強化裝備素材，如果有合用的裝備當然先選它，但如果開出來3件都不合用時就選最高稀有度的武器吧。

《靈魂衝擊：無限放置》

- 特性點數不用節省：類似是天賦技能樹，有點數限制但是一定要點完每一階的所有技能才可點下一階，因此不用擔心「配點」之類的問題有就點下去便可以了。

- 記得有時要手動點boss：因為戰鬥失敗時不會自動再召喚，有時升級點慢了或者在看技能／裝備時被boss打死，然後又沒有自己再叫boss出來的話就會一直停在關內刷小怪，所以要不時看看畫面上方中間有沒有召喚boss的按鈕，有的話就叫boss出來打。

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《靈魂衝擊：無限放置》商課金相關

遊戲的課金位五花八門，一旦開始課金的話很容易陷入無底深潭；對一般玩家而言只建議課去廣告，因為本作能靠看廣告獲得的資源頗多，去廣告性價比高。如果很確定自己玩得到2個月或以上，可以直接買永久去廣告，當成是買了一款小品遊戲的價錢。如果是玩手遊不介意稍多花費的話隨著進度開放的各個成長禮包也可以買下來，以更快提升召喚等級。