淘寶200元購8TB硬碟最後果然中伏 網民嘲笑：要幾蠢先會信係真｜網上經常都有淘寶購物「中伏」買到假貨的慘事分享；最近就有內地就有新聞報導指有人在淘寶購買硬碟中伏買到「縮水盤」，但卻完全沒能得到其他網民同情，反而直指他「智力有問題」。



內地新聞報導淘寶買硬碟中伏經過

淘寶創始人馬雲曾公開表示「說假貨多的人，肯定基本上從未從淘寶上買過東西」、「如果有假貨，每天淘寶的銷售額能有六七十億元（人民幣）嗎？」；或者事實的確如馬雲所說淘寶的假貨、奸商比例未必如部份網民想像中的高；不過淘寶規模如此大，始終難免有害群之馬及騙徒在上面「搵食」賣假行騙。

https://new.qq.com/rain/a/20240114A06JPP00

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據騰訊網刊載華商網的新聞報導指，內地有一位居於西安的50歲市民「許先生」，去年12月中於淘寶上的商店「淘工厂·天天特卖工厂店」購入了一款有8TB容量的行動硬碟。據指該行動硬碟號稱擁有8T容量、3.0高速讀寫以及外加進口晶片，標價255元人民幣；許先生使用了各種優惠之後，折實價錢為187.2元人民幣（約208港幣）。

（網路圖片，非涉事商品）

到貨後發現為「縮水盤」

報導指許先生說雖然淘工廠此款硬碟的標價明顯比其他商店便宜、相同組態的硬碟在其他品牌店售價一般為一千元人民幣左右；但因為淘工廠·天天特賣工廠店是淘寶的官方平台，加上商品寫明「確認收貨30天內，因商品與展示頁面資訊存在差異或出現質量問題，官方直營店將在24小時內處理，並提供售後保障」、「正品保障，假一賠四」等權益保障口號，令他決定信任一次之下單。

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到12月18日，許先生拿到網購硬碟，插到電腦上後確實顯示為8T容量，但卻無法對硬碟進行格式化、分區等基礎操作。其後許先生隨即用一款軟體測試硬碟，結果顯示為「您的USB隨身碟是縮水盤！真實比例為0%！建議您盡快聯絡購買廠商進行更換」。

「縮水盤」指的是不法商人利用軟件強行改寫USB手指或行動硬碟上的資訊，令其標註容量遠大於實際容量，以欺詐消費者。一般當硬碟的實際容量小於標稱的90%時就會被認為是「縮水盤」。

縮水盤鑑定軟件示意圖（網路圖片）

其後許先生將買到的行動硬碟拆解，內部結構非常簡單，僅為一張看似晶片的方形小卡安裝在底板上，而晶片表面還有被打磨過的痕跡，相信是要磨走本來印在晶片上的型號、容量等資訊。許先生認為這明顯是奸商用小容量普通記憶體卡冒充8T儲存晶片，欺騙消費者。

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合格證為蒙古文使用說明

報導指許先生所購的硬碟外包裝貼著「合格證」標籤，寫明執行標準為「T26226-2010」，惟經考查後該標準竟然是對應「信訊技術 蒙古文變形顯現字元集和控制字元使用規則」。

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https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=570293EAB74057076C44F08734EF3CDC

維權無果

報導續指許先生買到假貨後想要退款，但維權之路卻困難重重；報導指許先生在12月19日向淘寶平台申請退款退貨，但最終遭拒。12月25日，許先生原先申請的退款通道被關閉，無法退款。12月26日，一名自稱是淘寶高級客服專員的人在平台上聯絡到許先生，許先生將硬碟是假冒偽劣產品的證據發給專員後，僅是幾句的「抱歉」作回覆。此後，直到報導刊出的1月14日，許先生都沒有再收到淘寶的聯絡，退款當然亦是沒有下文。

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網民嘲諷「會不會開電腦都成問題」

翻查市面上的行動硬碟的價格，8TB行動硬碟的定價一般在1500港元左右；如果是8TB行動SSD高速固體硬碟的話更是要5000港元以上。而即使是較便宜的電腦內置3.5吋硬碟，8TB容量也需要1000港元左右。

定價如此便宜的8TB行動硬碟幾乎肯定有問題，亦因此網民對許先生的遭遇毫不同情，表示「相信255能買到8T硬碟的智商，連會不會開電腦都成問題」、「沒點常識還想撿漏」等等。不過也有人對許先生的遭遇表示理解，認為真的有人為「電腦白痴」對電腦及周邊配件相關一竅不通，始終最錯的都是奸商；也有不少網民留言指如果買電子產品，建議在拼多多或京東購買，比淘寶更有保障售後服務也更好。