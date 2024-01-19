外國研究指打機或引致耳鳴失聰 網民嘲無聊：呼吸過的人100%死亡｜相信打開機的人都經常都會聽到長輩勸說「打咁多機無益呀」；不過有關打機和健康的研究。最近就有英國研究指出打機或者會令玩家耳鳴甚至永久性損失聽力即失聰。



外媒報導英國最新研究指長時間打機或影響聽覺

據外國遊戲媒體IGN報導，最近有一份關於打機影響聽覺的科學論文在英國醫學期刊（British Medical Journal，BMJ）的公共衛生（Public health）版面刊出；內容指出長時間玩遊戲可能會使玩家面臨永久性聽力損失和耳鳴的風險。

報導指研究人員分析了14份已經同行評審的研究報告和及其他材料，這些研究分別探討了各種設備和平台的遊戲和聲音，包括在家用機，手機和鼓勵使用耳機的遊戲機中心。

https://bmjpublichealth.bmj.com/content/2/1/e000253

👉Switch R4燒錄卡超離譜｜免改機一插即玩可連線｜玩家勿太早開心

分析了從這些材料所得的數據之後，研究人員得出結論，打機確實可能是「不安全聆聽的常見來源，可能使全球許多人面臨聽力損失和/或耳鳴的風險」。然而值得一提是，此論文的結果並非「確定打機和聽力損害有關」，亦非設計來確定以上關係。

報導也提到在2022年世界衛生組織（WHO）與國際電信聯盟（ITU）合作，發表一份安全聆聽聲音而不會導致聽力損失的指引；按照音量、強度以及聽者年齡分別建議可安全暴露於該音量下的時間。例如指引建議成年人每週聆聽83分貝或以上聲音的時間不應超過20小時；但同樣的音量下，兒童則只建議每周不超過6.5小時。

作為參考，83分貝的音量大約等如25米範圍內有柴油火車高速通過，那確實是滿吵的。https://www.epd.gov.hk/epd/noise_education/web/CHI_EPD_HTML/m1/intro_5.html

👉 原神Coser被上海地鐵安檢攔截報警｜網民嘲：係咪扮中國僵屍辱華

世衛過去曾指出參加音樂會或落club等活動可能會令人聽覺「超標」；而根據上面提到的最新論文指出，長時間玩遊戲和觀看電子競技的確有可能使人面臨耳鳴和晚年永久性聽力損失的風險。

網民大多不以為然 指和打機無特別關係單純是音量問題

此報導引起網民熱烈討論，但大部份對於該論文的觀點都不以為然；有網民認為這根本和打機沒有特別關係，只是單純「長時間曝露在高音量環境下會影響聽覺」這長年來的常識。也有人嘲笑此論文的結果太過常識，指其程度等同「呼吸過的人100%死亡」、「打機一小時，壽命就會減少一小時」等等。

不過討論中也有人善意提醒戴耳機的玩家別開太大音量以保護聽覺；也有人分享自己親身經歷，因為高強度戴耳機打機而導致無法根治的低頻耳鳴，奉勸大家打機時要注意音量。

👉 Switch 2最新爆料｜台灣經濟新聞爆Switch 2 RAM內存硬件規格性能

+ 2

網上多年來都流傳一個笑話「世界四大不可信」，其中一個就是「英國研究」，便是源自很多時來自英國的研究給出的結論不是一般常識就是太過匪夷所思、令人難以信服；不過這裡補充一點是很多時一個研究並不是單獨看待，而是可作為後續研究的依據或方向。據悉這份論文便屬於所謂「範疇審查」，用意是分析新興關注領域，以識別知識空白範疇及製作可用於未來研究的數據。

👉淘寶200元購8TB硬碟最後果然中伏 網民嘲笑：要幾蠢先會信係真

畢竟打機時人比較集中、可能音量開大了也未必那麼注意，時間一長便有可能影響聽力。

論文的作者也作出警告，認為需要進一步研究來探索遊戲和聽力問題之間的關係，並且應該採取措施來促進安全聆聽，並告知遊戲玩家與打機相關潛在長期危險。因此現在這研究單獨來看可能沒什麼意義，但可能是一個很好的警號，讓玩家知道打機也要注意保護聽覺。各位下次打機時記得耳機、喇叭盡量別開太大聲了。