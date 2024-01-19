連登仔發帖轟虎杖悠仁為最憎漫畫男主 網民：咒術迴戰真主角係佢｜Jump人氣少年漫、由芥見下下創作的《咒術迴戰》自從動畫播出後就在全球爆紅；動畫不久播出第2季、第3季亦已落實製作熱度繼續維持。但在網上



連登仔怒轟虎杖悠仁係我睇咁多年漫畫最憎嘅主角

連登用戶「慘過番印度」日前在lihkg連登討論區中發表帖文「虎杖悠仁係我睇咁多年漫畫最憎嘅主角」，並在內文大數虎杖悠仁的不是，包括「角色無個人意志」、「背景層次感薄弱」、「毫無個人特色」等；而樓主認為虎杖悠仁最乞他憎的地方是作者不停將死亡角色的遺志託付給虎杖，但是後者卻一直無甚表現，並沒有顯示出繼承其他人遺志的感覺。

https://lihkg.com/thread/3604670

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帖文引起一定程度討論，在撰文之時有9頁回覆，大部份留言均認同樓主看法，認為虎仗悠仁作為主角實在不夠格，《咒術迴戰》的真正主角根本是五條悟和兩面宿儺。另外也有人提到虎仗的不作為其實也是作者安排，因此「冤有頭債有主」之下應該要憎作者本人才對。亦有人提出其他漫畫中的乞人憎男主角，例子分別有《東京復仇者》的花垣武道和《出租女友》的木之下和也，兩個提名均獲網民支持認同為乞人憎之選。

木之下和也在網上經常被狠批「廢柴」、「性無能」等等。https://lihkg.com/thread/3604670

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按圖放大網民回應虎杖悠仁為最乞人憎漫畫男主角：



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影薄多於乞人憎

網上不少聲音都認為虎杖悠仁作為主角，而有趣的是劇中其他角色往往都性格鮮明設定突出，而且在劇情中也有很多表現：五條悟（雖然在較近期的連載中已被變為2.5條悟，會否回歸尚未知）外觀靚仔加六眼、無下限咒術、反轉術式等外掛級技能不在話下，大配角之一伏黑惠既有超強老爸，又有特別的十種影法術，主角氣場遠勝虎杖。

魔虛羅的戲份都快比虎杖多了（網路圖片）

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就連招式上虎杖和其他角色相比都顯得很平凡：高專的人不少都有特別的術式甚至領域，例如東堂的不義遊戲、秤金次的坐殺博徒玩老虎機等等，全都是令人印象深刻的招式。而虎杖就只得逕庭拳和黑閃，前者就是一個比較強的拳，後者屬於咒術中的通用招式、有咒力的人就有條件使用，並非虎杖專用。重重原因加起來令虎杖在整部作品中顯得只是作為兩面宿儺的容器，存在感相當低；不過倒是不至於像樓主般憎他，始終虎杖都是個好人，是存在感低了點。