PS5《波斯王子：失落王冠》簡評｜動作爽快系統貼心 但有一大缺點｜沉默多年的經典遊戲《波斯王子》Prince of Persia系列終於有完全新作《波斯王子：失落王冠》推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲簡評。



＊＊＊以下評價以遊戲PS5版為準＊＊＊

《波斯王子》系列最新作但同波斯王子無咩關係

《波斯王子》系列最初為橫向卷軸平台遊戲，元祖的初代《波斯王子》也是經典遊戲、影響無數後來創作；但對現代機迷而言，《波斯王子》最有名的始終是採用3D動作玩法的「波斯王子三部曲」，也就是《時之砂》、《侍魂無雙》和《雙刃王座》。

沉默多年的波斯王子系列終於有新作推出，但老fans可能會感到失望的是《波斯王子：失落王冠》和大家最喜愛的「時之砂」系列並無直接關係，遊戲舞台並非以至於主角也都不是王子，而是為王子效力的精銳戰士團「長生戰士」的成員。

波斯王子變救波斯王子（誤）

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遊戲玩法亦非時之砂系列的3D動作解謎，而是「回歸原點」採用橫向卷軸玩法，即所謂的「類銀河戰士惡魔城」Metroivania模式；但也有一點可說是致敬「時之砂」的是遊戲有操作時間和空間的機制和玩法。

動作流暢度高 連招爽快手感佳

雖說是回歸多年前系列原點，但當然系統和遊戲機制均相以現代為標準。《波斯王子：失落王冠》在類銀河戰士惡魔城中屬於RPG元素較少的一款，遊戲不設經驗值和角色等級而用強化系統，玩家在遊戲中收集到指定道具後，便可增加生命值上限及強化武器傷害等。

較為著重動作玩法

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雖然角色沒法升級，但相對就可以使用種類豐富的護符：遊戲裡有提升生命、提升攻擊力等多個效果不同的護符，玩家可以同時裝備多個護符自行配搭出不同效果。

在PRG育成元素較少的同時，遊戲的動作成份就較重，有齊衝刺、滑剷、跳斬、升龍、下劈、射箭、蓄力等多種動作，單是這些基本動作已能組出華麗的連段。此外也有「魂系」設計，設有「元素瓶」（治療藥水）及招架（Parry）系統；如果成功Parry敵人的特殊攻擊，更可觸發有cut-in的強力反擊。豐富基本動作加上Parry和需要累積計量表才能使用的強力「阿特拉」招式，操作性在類銀河戰士惡魔城遊戲中均屬上乘之選。

月牙天衝！！

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而且不論砍劈敵人、成功招架還是自己的攻擊被敵方盾牌擋開也好，音效、畫面的返饋都做得十分出色，手感相當不俗。整體而言遊戲的走向和系統有「Hollow Knight」空洞騎士的影子，而動作和連段方面就比Hollow Knight更多元化。

不過一個記者不太喜歡的位是助跑跳不會加速，令到人物跑得很快但一起跳時就瞬間減慢，有少許不習慣。

貼心設定自由調節難度

遊戲設有數個難度，讓不擅長橫向動作或是想要挑戰極限的玩家都能有適合的模式；最值得一讚是遊戲設有「引導模式」，會在地圖上標示下個任務目標的位置、附近有存檔點（瓦克瓦克樹）時也會有特效提示，即使自問容易迷路的玩家都可輕鬆遊玩。

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引導模式最方便的地方是會標示出因尚未取得必要能力而無法通過的道路；而當玩家取得新能力之後，就會在地圖中標示出因新能力而可道行的道路，常玩橫向平台遊戲的記者表示非常喜愛此功能，不用再每次看到被鎖上的門/通道就要cap圖做筆記以免之後忘了在哪裡。

而引導模式可以隨時開關，玩家想先靠自己雙腳尋找方向、到真的有困難時才打開引導模式一樣無問題。同樣遊戲難度也是可隨時更改，玩家可先以較低難度開始、熟習了操作和手感後再調整至自己想要挑戰的難度，也可以一開始就選最高難度玩到底挑戰自己的極限，相當貼心。

手感出色但畫質普通 部份演出尷尬

遊戲採用美式卡通渲染風格，但是材質和光影效果看起來都很舊，給人《魔獸爭霸3》般的年代感，誇張點說讓人覺得像是在玩10年前的遊戲；只不知道是故意為之還是單純沒有在畫質方面下功夫。

即時演算的過場動畫就會感覺到本作畫質還能再改進

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另外一些殺敵和戰鬥場面的演出給人感覺「懶型」過頭，反倒顯得有些尷尬。但值得一讚是本作配音水準相當好，而且除了英配之外還有波斯文配音來貼合遊戲主題，抵讚。其實不少遊戲的英配都做得相當不錯，大家打機時也可多試試日配以外的語音。

型到盡頭便是...尷

總結：遊戲整體水準不俗 但售價欠競爭力



純以橫向卷軸遊戲而論，《波斯王子：失落王冠》可說是相當不俗，即使未能說是同類遊戲中的頂尖傑作，也是妥妥的有著中上水準。惟遊戲最大的問題是其定價：368港元的售價固然比現時動輒就要五六百元的3A大作便宜，但同樣的價錢，你可以在Steam上買到好幾款質素相約甚至更好的橫向平台遊戲；除非你真的很愛波斯王子，否則感覺沒太大理由特意花368來買這一款。不過有打開機都知道Ubisoft的遊戲打折比較快，如果折到半價左右，記者就會覺得此作相當抵玩。

