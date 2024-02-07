Granblue Fantasy Relink攻略｜超強蟹之共鳴取得法 即加1000攻｜開發時間長達8年、Cygames開發的知名網頁遊戲《Granblue Fantasy》碧藍幻想衍生作《Granblue Fantasy Relink》終於正式推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲可加1000攻擊力的超強因子「蟹之共鳴」及全部小型巨鉗追跡者位置一覽。



超強因子「蟹之共鳴」 搵齊45隻蟹即加1000攻

遊戲中在城鎮「霍爾嘉」可找NPC「巨鉗追跡者男孩」接到任務「蟹和少年和寶物」；然後只要找到遊戲中找到任何一隻「小型巨鉗追跡者」（蟹）後向回報任務即可完成，獲得因子「蟹之共鳴」。

蟹和少年和寶物

蟹之共鳴因子的效果是依據玩家找到的蟹數目來提升角色攻擊力，找齊全Game 45隻時可增加1000攻擊力，效果等如技能41級的攻擊力，非常誇張。100LV的武器一般也只有600攻擊力左右，可見1000攻是有多強。

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45隻蟹分布在前9章各個主線關卡之中；當玩家完成第一階段主線到達第0章之後，便會開放章節選擇功能，玩家可以去回收未捉到的蟹。建議在回收的時候直接選最簡單的Story難度，減少在雜兵身上浪費的時間。

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按圖放大各章節小型巨鉗追跡者（蟹）的位置：

第1章：



第2章：



+ 10

第3章



+ 1

第4章



第5章



+ 16

第6章



+ 21

第7章



+ 5

第8章



+ 7

第9章

