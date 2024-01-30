人中之龍8攻略｜中期極速刷錢方法 10分鐘喪刷1500萬｜2024年待望大作遊戲之一《人中之龍8》已正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲中期極速刷錢方法，10分鐘可刷到1500萬日圓，輕鬆買裝買道具。



人中之龍8早期難刷錢 留返中期刷更好

遊戲早期並沒有很方便的刷錢方法，勉強花時間刷錢也沒什麼效率；要到中期主線第8章舞台回到日本（橫濱）之後才有較方便的刷錢方法；但只要主線進度由夏威夷回到日本後就可以極速刷錢，10分鐘可刷到1500萬日圓。

遊戲中期開始10分鐘可刷到1500萬日圓

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人中之龍8中期極速刷錢方法

此極速刷錢方法並不困難，首先玩家需要將職業「管家」升至10級，以取得技能「強力吸塵」：此技能沒有傷害，但效果是能吸取範圍內敵人身上的金錢。實際需要的只是「強力吸塵」這一招，學到之後可以技能繼承，不用帶著管家職業。一般而言讓善熙帶會比較好，因為她速度較快可較早行動，令刷錢流程順暢很多。

強力吸塵

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然後玩家需要5個煙霧彈，在任意當鋪（惠比壽屋）都有售（500日圓一個）。

最後玩家需要找一隻等級在32~34左右的精英敵人（頭上有王冠圖示），在好幾個地方都有，這裡以神室町泰平大街的「行徑誇張的暴徒們」（33級）示範，就在的士站「千禧塔前方」旁邊。有齊以上準備工夫之後就可大刷特刷。

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刷的流程十分簡單，進入戰鬥後對精英怪使出強力吸塵，吸到包括首領在內3隻敵人就會有70萬（如果只吸到兩隻就只得55萬）；然後下個隊友馬上使用煙霧彈脫離戰鬥。接下來再次進入戰鬥，又可以再用強力吸塵在敵人身上吸到70萬，然後再用煙霧彈脫離；5個煙霧彈用完之後就坐的士去當鋪買，重覆以上流程就可極速無限刷錢。手速快的話30秒左右就能刷一場，十分鐘可刷到1400~1500萬。

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這個方法在等級更高之後亦同樣適用，而且等級越高的精英怪身上的錢越多，後期的精英怪甚至可以吸到數百萬，想做億萬富豪都很簡單。但注意如果越級挑戰強敵，不單會因為敵方行動比自己快而令流程大為減慢，越太多級更有被對方全滅的危機；因此最好還是只找比自己高2~3級的精英，同時盡量帶上加速度（瞬間爆發力）的裝備，最理想就是強力吸塵的角色可第一個行動，然後第二個角色就馬上煙霧彈走人。

要注意此方法雖然刷錢很快，但相對也就只能刷錢而沒有用量極大的武器強化素材；結果而言玩家並非只刷錢就可，還是要乖乖去地下城打素材。不過刷錢可以讓玩家提早購買星級比現時進度高的裝備，在第8章時買到5星甚至6星武器之後就可橫掃敵人。