Granblue Fantasy Relink攻略｜新手上路必知5件事 連線遊玩相關｜開發時間長達8年、Cygames開發的知名網頁遊戲《Granblue Fantasy》碧藍幻想衍生作《Granblue Fantasy Relink》終於正式推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲新手上路必知5件事。



1. 版本差異、跨平台連線相關

Granblue Fantasy Relink分PS版及Steam版，兩者內容相同，唯一分別是PS版會附贈一條可以在GBF本家遊戲中兌換稀有道具的特典兌換碼（code）。記者本身沒有玩GBF不知道該Code的價值如何，但聽說如果要在本家中取得相同份量的道具最少需要1個月。因此如果本身沒有玩GBF的話，可以考慮買game後將特典兌換碼賣給有玩GBF的人，或是看看有沒有拿了特典兌換碼之後將盒裝遊戲以較低價錢賣出的平2手。

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Granblue Fantasy Relink為協力遊戲，最多可以4人連線同玩，不過主線劇情就只能單機遊玩。另外目前沒有支持跨平台連線，如果想和朋大一齊做騎空士，就要夾好是買Steam版還是PS版。

連線區域方面，遊戲並沒有硬性鎖區限制區域，但房主和玩家都可選擇全球連線或是只特定地區的玩家連線；遊戲亦有和朋友連線功能，朋友連線時不用理會地區。

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2. 難度相關

遊戲開始時可以在STORY、ACTION和HARD三個難度中選擇一個，由於難度只影響主線劇情關卡，和連線任務無關；如果想較快衝進度打高難度關卡的話可以直接選最低難度Story級，打通主線之後再去刷關刷素材。另外難度也可隨時在遊戲中改變，覺得太容易太悶時可以調高，又或刷到

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3. 早期不用節省MSP

遊戲在角色強化方面主要有3大系統，分別是武器、因子和技能樹（角色強化）。技能樹通過消費MSP來獲得被動屬性提升和新的主動技能，早期建議不用特意節省MSP，因為MSP是一定不夠用、之後要另外花時間刷的，因此如果已經開放了心水角色，就可大力投資來提升戰力不用節省。

至於技能樹亦不用考慮升什麼之類的問題，全升就對了

4. NPC角色都要練

遊戲並不能只升一隻角色，因為單人遊玩時，編隊的所有角色都會直接沿用玩家當下的強化狀態；如果玩家沒有為其他角色升武器、升技能，NPC就會一直以武器1LV、只得一招主動技能的狀態來戰鬥，令進度大大減慢。因此最好就是選定4個自己喜歡的角色（如果分別為不同屬性就更好），然後集中提升，令進程更順滑。

記得要幫隊友升技和升武器

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5. 命運篇章盡快做

隨著主線進度很快就會開啟「命運篇章」系統，建議一開放時就馬上全部做完直到最新進度；命運篇章其實是什麼都不用做，只要看完（有全程配音）的簡短文字劇情就算完成。每完成一個命運任務都會永久提升該角色的能力，到指定層數更會開放最重要的因子欄位，可說是免費的戰力提升方式最好不要放著一有就去解。另外如果是像記者般沒有玩GBF本家的話，也可透過此命運任務順便了解一下各個角色的背景。