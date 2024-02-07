Granblue Fantasy Relink攻略｜自動掛機刷關方法 一晚刷滿MSP｜《Granblue Fantasy Relink》終於正式推出，相信不少玩家都為遊戲需求量很大的各種素材和MSP而苦惱；《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲一個方便的掛機自動刷關方法，不用自己打得那麼辛苦，輕鬆一晚刷滿MSP。



拉卡姆自動掛機大法

Granblue Fantasy Relink的掛機自動刷關方法其實十分簡單，原理是利用遠距離攻擊的角色（一般是用拉卡姆，但其他角色亦無不可），配合遊戲的輔助功能「全輔助模式」（玩家只需操作移動，由電腦自動攻擊），去打一些不需要移動或轉換場景的關卡（例如防守戰或是場地較小的boss戰等）。

全輔助模式自動戰鬥

進入關卡之後因為遠程角色夠射程不需移動，實則等如自動戰鬥，如是者便可以掛機等全輔助模式和另外三位NPC操作的角色來負責戰鬥。

而在完成任務結算後，只需要在結算畫面按正方形開啟「再次挑戰」，就能掛機自動戰鬥刷關了。也不用擔心寶箱，就算自己不去開，時間到了也會自動幫玩家打開寶箱和拾取物品。

👉Granblue Fantasy Relink攻略｜新手上路必知5件事 連線遊玩相關

至於角色練度方面當然是越高越好，但是戰力較低也不代表不可以掛，只是要選擇一下合適的關卡例如記者的隊伍只有瑟塔有8000多戰力、拉卡姆5000多戰力，其餘兩人4千多，都可輕鬆掛到Extreme難度的關卡，只是一場會較花時間，例如掛extreme胡拉坎一場要4~5分鐘；而掛hard獅鷲獸的話一場就只需要1分半鐘左右。

不過要注意遊戲最多只會連續挑戰10次，所以玩家最好先熟習一下自己的隊伍刷一場所需的時間，然後在10場之後的時間去重新進入一次關卡以再掛機。例如記者的隊伍刷hard獅鷲獸平均1分30秒一場，那麼再加上撿寶箱的30秒、評分畫面30秒和結算畫面30秒，即是合共3分鐘左右一場；換言之在掛機後約30分鐘便可以回去看看掛機情況，然後重新進入關卡以再掛10場。

👉Granblue Fantasy Relink攻略｜超強蟹之共鳴取得法 即加1000攻

據網上有人分享，目前而言比較「抵掛」的關卡是Extreme難度的「為傑加格蘭迪帶來新畫風」（打冰狼瑪納喜爾姆）；不過需要較高練度，最好至少有兩隻8000戰力以上角色才較穩陣。記者練度不高，掛一場要4~5分鐘，戰力 / 攻擊力越高當然就越快。

掛這關的原因是除了關卡本身難度不高較容易掛機之外，亦會掉落大量水之碎片，加上刷獅鷲獸或其他風屬boss獲得的風之碎片，可以用來在邊境鎮霍爾加和NPC「投機的商人」解重覆委託，每交一次可得700MSP。秘訣是交完任務之後，開選單進入「露莉亞的筆記本」再退出，就可重疊重覆委託再交一次。掛一晚，然後去找商人狂交任務，就可得到超大量的MSP輕鬆升滿角色全部技能。