SEED Freedom 高達劇場版在日本大收19億日圓票房，流傳香港將於4月上映，但等不了啦！尖沙咀 LCX 在2月21日起將舉行BANDAI TAMASHII POP-UP SPOT 期間限定店，展出近期話題作《機動戰士高達 SEED FREEDOM》的 Figure 及機體，更有大量打卡位。



TAMASHII POP-UP SPOT in LCX」期間限定店及展覽重點

這次期間限定店，將包含全2輯電視《SEED》《SEED Destiny》以及最新劇場版《SEED Freedom》為主題，陳設有 2.3 米高突擊高達立像，同場有期間限定模型玩具店，售賣多款最新 TAMASHII NATIONS STORE 及會場限定品。

1）展出大熱劇場版《機動戰士高達 SEED FREEDOM》機體及 Figure

2）ROBOT 魂場景展示還原《機動戰士高達 SEED》經典場景

3）期間限定店發售最新 TAMASHII NATIONS STORE 及會場限定品

現時已公開的4款 TAMASHII NATIONS STORE 會場限定品

由於LCX展未舉行，文字討論沒有意思呀，現在先看看大阪高達展場內擺放的飛昇自由高達HG模型／MR魂／食玩，頂住癮先！

GUNDAM NEXT FUTURE WEST 超大型模型展現場直擊（鍾世傑 攝）

GUNDAM NEXT FUTURE WEST 超大型模型展現場直擊（鍾世傑 攝）

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Seed Freedom 四大主角立牌打卡位（鍾世傑 攝）