高達 SEED Freedom 劇場版劇透｜自由高達真的由阿斯蘭開？阿真補完路人遺憾｜《機動戰士高達 SEED Freedom》劇場版在日本上映，網上已有大量劇透，再加上戲院發售的場刊，已經一五一十刊登了各款新機體情報，即睇3位主角基拉／阿斯蘭／真飛鳥在新作中的表現。



劇場版《機動戰士高達 SEED Freedom》劇情簡介

先來講講故事，《機動戰士高達 SEED Freedom》劇場版發生在OVA《STARGAZER》後2年的C.E.75年，宇宙殖民獨立分子與地球至上主義組織「藍色宇宙聯盟」持續戰爭，莉古絲成立Compass組織期待止戰，忽然受到新興國家 Foundation 招手合作攻打「藍色宇宙聯盟」，然而基拉直覺感到這次結盟別有內情…

《高達 SEED Freedom》新海報

關於基拉

基拉與 Compass 一行人前與 Foundation 的女王奧拉·瑪哈·海伯爾見面，但其實此次會面危機四伏，基拉與莉古絲分別受到引誘，成功被離間。莉古絲中了邪，差點就被敵方的將領奧菲·拉牳·塔奧騙上床（聽說莉古絲已經衣衫不整）。基拉一方面感到被綠了，又中了對方的催眠洗腦，竟然駕駛飛昇自由高達成為叛將，孤身與大軍戰鬥。

基拉中了邪

飛昇自由被打爆

全能突擊自由高達

而在最後大戰，基拉先駕駛突擊自由高達貳式，但仍然不敵對手，最後莉古絲換上戰衣駕駛運輸機，將基拉設計的新型背包送上プラウドディフェンダー前線，成為最新型態Mighty Strike Freedom Gundam ，可以靠精神感應放出納米粒子高壓轟雷，並有一把巨型實體劍「布都御魂」，基拉又再擁有魔王級戰力！

Mighty Strike Freedom Gundam

プラウドディフェンダー有一把巨型實體劍「布都御魂」

關於阿斯蘭

以前有張爛gag梗圖，台灣一個遊戲節目《電玩快打》主持指著一部等身大紅渣古，說是「自由鋼彈，阿斯蘭開的。」想不到此話成真！首先，阿斯蘭會在基拉幾乎戰死前駕駛「馬沙紅魔蟹」救場，以一敵百戰力逆天！紅蟹被打爆後，內面竟藏有一部「無限正義貳式」、幫助基拉逃走。在最後大戰，阿斯蘭又負責駕駛「突擊自由高達貳式」送到前線交給基拉，想不到爛gag成真，好玩！最後一戰中，阿斯蘭全靠由卡嘉蓮遠距離駕駛正義，避開敵人讀心能力，才成功KO對手。

自由鋼彈，阿斯蘭開的。

阿斯蘭這表情想點？

魔蟹內藏正義高達，是在幽《Build Fighters Try》的默嗎？

關於真飛鳥

因為SEED Destiny 劇情混亂，令原定主角真飛鳥存在感極低，最終被恥笑是「路人真」。在劇場版他已經跟基拉和好，早期負責駕駛不朽正義高達，後期換乘Destiny Gundam Spec II（改色、體力強化、外觀不變），重新用回愛機，戰力爆升！值得一提另一部舊機新色的「Impusle Gundam Spec II」是由露娜駕駛，最後更有一場夫婦同心，由命運供電給打到無電的巨劍脈衝，機體配色由紅白改成全紅，好有型！

阿真在《SEED Freedom》表演出眾，終於不是路人了。

阿真和露娜夫妻兩人的新機體

之後敵人成功阿真催眠，卻錯有錯著叫醒了阿真埋藏心底的另一人格，史黛拉原來活在他腦中，最後換裝了曉的不知火背包，以超強武力將一部類似「鎮魂曲」的大型軌道砲轟毀，聽講戲院場內人人拍掌，大叫感動，你不再是路人了！

敵人錯有錯著叫醒了阿真埋藏心底另一人格，史黛拉原來活在他腦中

現時《SEED Freedom》在日本方面的影評分數達4.8分左右，網民一般指影片大戰連場，有齊SEED Fans 等了20年最想要的元素，包保不會失望，真想快點在香港入場收看。