Gundam Breaker 4、Switch彈結他、真女5強化版｜Nintendo Direct 2月21日懶人包｜任天堂在今日（2月21日）晚上舉行最新一期線上發布會「Nintendo Direct」，《香港01》科技玩物頻道以下整理發布內容懶人包。



最新一期Nintendo Direct 發布大量第三方廠商新作

今次的任天堂直播全為第三方廠商開發遊戲，期待看到任天堂第一方新作或是Switch 2等新硬件相關情報的玩家就要失望了。但相對地今次Nintendo Direct公布的新作不少都是事前完全沒有發表或消息，可說是首次公開，因而也有不少驚喜。

一個比較有趣的是用Switch練結他的「Guitar Life Lesson 1」，遊戲會附屬一個專用的結他型控制器；玩家能透過類似音樂遊戲的形式來學習結他的指法及樂譜，還有從指定位置重新開始、調整速度等便利功能，預定在今年春天發售。

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另一個比較勁爆的消息是突發公開的新作《Gundam Breaker 4》，數年前的前作《New Gundam Breaker》劣評如潮、當年二手價格極速插水成為一時「佳話」；且看今作能否挽回聲譽再做一隻好Game出來了。

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按圖放大Nintendo Direct 2月21日重點發布內容：



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最後記者私心推薦《Ender Magnolia》，是2021年大獲好評的橫向動作遊戲《終結者莉莉》的續作，故事設定在前作的數十年後，預定今年內推出。