艾爾登法環Elden Ring DLC上市日期公布|官方Gameplay影片發表|在2022年風靡全球的開放世界主機遊戲《艾爾登法環》Elden Ring,即使在兩年後的今日仍不少玩家樂此不疲地遊玩中;而遊戲在去年正式公布DLC《黃金樹之影》Shadow of the Erdtree,一年後終於有進一步消息由官方發表Gameplay影片,以下為重點摘錄。



《黃金樹之影》千呼萬喚始出來 發售日正式公布

自從去年2月在推特(Twitter,現X)正式發表DLC的名稱為《黃金樹之影》Shadow of the Erdtree及一張主視覺圖之後,就一直沒有進一步消息;而且相比過去黑暗靈魂系列,《艾爾登法環》的DLC推出時間都來得更長,令不少玩家擔憂其開發進度、不知要等到什麼時候才玩得到。如今官方正式發布Gameplay影片,玩家們總算可以鬆一口氣。雖然今次公開的影片只得3分鐘長度,但是已透露出極多資訊和內容。

過去不少「魂學家」找出蛛絲馬跡,指出DLC將會是以Miquella(女武神瑪蓮妮亞的弟弟)和瑪蓮妮亞兩姊弟為主軸;而實際影片播出後亦是命中,影片一開始就影著Miquella的蛋,旁白更直接有一句指明道姓提及Miquella。

👉《鳴潮》開放世界手遊測試展開|玩家反應正面:真原神殺手要來了

而影片旁白最後兩句「Come, now. Touch the withered arm and travel to the realm of shadows.」(觸摸那乾枯的手,前往幽影之地),大概就是指要玩家去位於蒙格處的Miquella的蛋,摸他的手以進入DLC地圖,而DLC地區也很大機會就是叫做Realm of Shadows。

還有全新神祇「Messmer the Imapler」梅瑟莫登場,應該是遊戲本篇中未有提及的名字,相信就是今個DLC的大Boss。從名字為M字頭幾可肯定為黃金一族的成員,但實際是什麼親屬關係就未知了。

👉Pokemon應向幻獸帕魯學習改進!日本IGN恨鐵不成鋼長文分析剖白

劇情以外遊戲內容亦面亦十分充實,影片公開了多個全新地區、新敵人和新戰技,可看到不少新武器和動作,如反手握持的雙曲劍或日本刀,相信是帶有新moveset的特殊二刀流武器;另外有可以連環投擲的雙短劍、騎槍、還有「仙峰寺菩薩腳」也是看得人精神一振,也展示了新的範圍攻擊法術。

短短3分鐘的影片展示了多個地貌,新的野外地區、新的城堡、沼澤、地下城、熔岩地帶等,也有多款全新敵人及強敵;之前流傳Elden Ring DLC大小幾乎等於本篇遊戲可能不是戲言。

比較值得一提是有一幕影著應該是黃金樹的巨大樹木,但該巨樹卻沒有發出任何光芒;有可能是玩家會在DLC中經過某種方式或力量,回到過去黃金樹尚未建成的時代,又或者「Realm of Shadow」幽影之地是一個像是交界地的鏡像世界般的存在,所以也有一棵「影之黃金樹」。一些敵人也很有熟悉的影子,例如有一隻像是Bloodborne路德維希的上半身人形、下半物是馬的怪物,但膚色卻像是科斯的孤兒的死灰色。

+ 8

最後也最重要的是發售日亦一道公開,《黃金樹之影》Shadow of The Erdtree將在今年6月21日推出,同時已經開放預購。亦公開了包含遊戲的收藏家版本,將會包含一隻46cm高的「Messmer the Imapler」刺穿者模型,以及40頁的美術設定集。

👉阿儀我的AI女友App Store爆紅 激情對話更可課金|網民:太重口味

00:55更新:Bandai Namco官方發表了相關新聞稿,有一段關於DLC內容的描述,以下為完整原文:

幽影之地──



受黃金樹幽影藏匿的土地;

神祇瑪莉卡降生之處;



決不受讚揚的戰爭與屠殺,發生的地點;

以及受梅瑟莫之火洗禮的地方。



因此,米凱拉前往幽影之地,

他捨棄了與黃金相連的身體、力量,還有命運──

捨棄了一切。



而米凱拉在等待,

等著與他約定的王歸來。



在《艾爾登法環 黃金樹幽影》中,玩家將會踏入「幽影之地」,展開既神秘又充斥危險的嶄新冒險,並使用全新的武器及盔甲對抗極具威脅性的頭目。追隨米凱拉的腳步,揭開《艾爾登法環》故事中的黑暗秘密。