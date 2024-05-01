日媒分析Pokemon卡爆炒3大原因｜外國人狂爆買、已被當成投資工具｜近年Pokemon卡（精靈寶可夢 / 寵物小精靈）炒賣風氣成狂，稀有卡牌可以賣到上百萬甚至過千萬的價格；亦因為Pokemon卡已成貴重品，自然也成為不法份子的目標，近年日本各地的卡牌店以至卡牌收藏家的居所都時有發生竊案。



一張值5億 日媒分析Pokemon卡爆炒三大原因

不久前的2月4日，日本愛知縣一間卡牌店遭到小偷爆竊，被盜卡牌的總值超過350萬日圓，幾張薄薄的紙片比得上一般人一整年的以入，讓Pokemon卡爆炒再次成為網路熱門話題。以日本TBS電視台的晨間節目「THE TIME,」最近製作的一輯專題報導為首，日本不少媒體、YouTuber等都再次探討Pokemon卡價格如此瘋狂的原因。

TBS《THE TIME,》

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綜合各媒體的分析及報導，認為Pokemon卡近年瘋狂爆炒的原因主要有3個：

1：稀有卡牌的存在



Pokemon卡每一個版本都會有數量特別稀少的稀有卡牌或閃卡，而不少稀有卡牌是來自系列中的人氣精靈或訓練員角色，本身已經特別受歡迎fans爭相想要收藏之下，二手價格（炒價）自然升高。再加上系列已有多年歷史，舊的稀有卡牌早已絕版、只餘市面上存在的數量流通，在物以罕為貴之下價格更加高昂。

動畫或本篇遊戲中的人氣角色推出卡牌時往往都會帶動一輪炒風

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而除了正常發賣的卡牌之外還有一些會場、活動限定的卡牌，部份更可能是全球只得數十張的超珍貴絕版卡牌，自然就成為收藏家和有錢人的目標。

例如著名的全球只得40張的「Pokemon Illustrator」，在2021就曾以525萬美元（約4100萬港元 / 7億9千萬日圓）的價格成交。

2：越來越多外國人爆買



Pokemon和Pokemon卡在全球均人氣極高，於是也吸引了不少忠實外國人Fans專程前往日本掃貨；而這些專門來入貨的人往往是不計成本「爆買」，如TBS的報導就訪問了一位一口氣買了上千張卡牌、花貴超過40萬日圓的外國人。來自全球各地的購買力湧入之下，自然造就日本本地的卡牌市場價格上升。

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3：收藏家、投資者的存在



由於Pokemon卡有價有市，除了fans本身都收藏稀有或喜歡的卡牌之外，也吸引了收藏家和投資者的目光。不少人已經將Pokemon卡視為等同黃金、股票、高級鐘錶般的一種投資工具，收購稀有或具潛力的卡片以待將來升值；真玩家以外的購買力都入場之下便又再帶動整體價格。

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不過以上的所有原因，其實也都要基建於Pokemon整個IP的人氣持續多年不單沒有下滑，反而越來越強越發受歡迎；沒有廣大人氣及普及率的支持下，就算所謂稀有卡牌再稀有，也都只是毫無價值的紙片。但Pokemon卡受到如此瘋狂的追捧和炒賣之下，普通玩家就變得辛苦了。