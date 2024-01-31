全新《龍珠：DAIMA》動畫小悟空登場　18號、撒但先生都變小了

在《龍珠超》結束後的 6 年，同時也是《龍珠》的 40 周年，官方即將為粉絲們獻上全新動畫《龍珠：DAIMA》（暫譯為龍珠：大魔），在上次公開首支宣傳影片之後，稍早官方也更新了「孫悟空」的個人 PV，看到悟空身體雖然縮小了但身手還是一樣的好！（好像隔壁棚某個名偵探常說的話…？）



《龍珠：DAIMA》劇情描述：因某種力量的影響，地球上的人類們都變小了！為了解決這個未知的事件，悟空必須與夥伴們前往一個未知的神秘世界進行冒險。因為身體變小的緣故，他帶回那令人懷念的如意棒，以彌補自己矮小身形。

+ 16

副標題中的「DAIMA」即為漢字中的「大魔」也就是英文中的「Evil」之意。此外，本次作者鳥山明也會參與原作故事、編劇、角色、載具、怪物設計等職，今日除了悟空的個人 PV 以外，官方也一併公開了部分的角色設計圖。

悟空、克林（無閒）、撒旦、18號、琪琪（芝芝）、魔人普烏（布歐）等人全部都以縮小的型式登場，另外還有幾隻尚未公布名稱與來歷的外星人。

《龍珠：DAIMA》預計將在 2024 年秋季播出，喜愛龍珠系列的粉絲千萬別錯過了！

延伸閱讀：人氣動漫《藥師少女的獨語》紅什麼？除宮庭鬥外還有極可愛貓貓

+ 10

延伸閱讀：

經典永不結束！七龍珠全新動畫《七龍珠：DAIMA》將在 2024 年秋季開播！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】