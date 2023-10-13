龍珠DAIMA｜鳥山明出山做人設、劇情　悟空、比達等人全變小朋友

龍珠DAIMA新動畫發布｜鳥山明著名作品《龍珠》系列今年正式踏入 40 周年，雖然原作漫畫連載已經完結超過 20 年，但時至今日仍然不斷有動畫、電影新作品推出，延續悟空一行人的故事。正當各位 Fans 正等待《龍珠超》的動畫後續，在紐約 Comic-Con 之上卻公布另一全新作品《龍珠 DAIMA（Dragon Ball DAIMA）》。



龍珠DAIMA 預告分析 5 大必睇點

【1】鳥山明出山全新作

從官方公布的情報看來，《龍珠 DAIMA》是全新作品，而並非《龍珠超》的新篇章（動畫要追進度的話，至少有兩大篇），最驚喜的是故事劇情以及人物設定都由原作鳥山明親自操刀，「DAIMA」的副標題亦是他親自擬定，其實亦即漢字「大魔」的音譯，借代故事中會出現的邪惡勢力。

【2】手繪風格動畫

在上年上映的劇場版電影《龍珠超 Super Hero》中，東映首次採用了全 3D 動畫的形式製作，令 Fans 生怕往後的龍珠作品都會放棄舊有的人手繪畫畫風，不過從目前公開的片段中可見，《龍珠 DAIMA》的畫面皆由人手繪製，雖然畫風與《龍珠 Z》年代相比還是有很大分別，但展現出的魄力還是令人眼前一亮。

【3】劇情時間線

另一 Fans 關心的問題，就是《龍珠 DAIMA》發生的時間點究竟是何時？網上有分析見片段中未有展現《龍珠超》開篇的主要角色「破壞神」比努斯，就斷定時間發生在《龍珠超》之前。

然而在片段中可見界王神與其僕人傑比度以兩個人的方式出現，而兩人的分身劇情其實發生在《龍珠超》劇情內，若非鳥山明老人家（又）忘記設定的話，《龍珠 DAIMA》的故事應該可以看到從《龍珠超》延續的劇情影響。

【4】全角色返老還童？

《龍珠 DAIMA》最大看點，就是今次因為某敵對勢力的陰謀，而令悟空等人全部都被神龍「返老還童」，與《龍珠GT》不同，今次變小的可不止悟空一人，而是其他大家熟悉的角色如比達、魔童、無閑等都全被縮小👇👇👇

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初時看還以為是 Q 版龍珠，其後看到龜仙人、撒旦先生以及牛魔王都變成了「幼年期」，就肯定是劇情使然，令人相當期待後續的角色互動。

【5】如意捧回歸

對於一路看《龍珠》長大的 Fans 而言，可以再看見小悟空的活躍自然叫人興奮，而鳥山明亦特地讓悟空帶著久違的裝備 － 如意棒登場，並以「讓悟空彌補身形變小的缺點」合理化新的人設。

目前《龍珠 DAIMA》預定在 2024 年的秋季正式開始播映，除了鳥山明老師出山參與主線製作，為悟空配音數十載的聲優野澤雅子亦將繼續聲演悟空，的確令 Fans 引頸以待。