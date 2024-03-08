鳥山明去世｜火影岸本齊史千字追悼文：我同尾田首見大師嚇到語塞｜《龍珠》大師鳥山明先生去世，震撼全球漫畫迷。而其所屬的《週刊少年JUMP》，如果不少台柱級漫畫大師，當初都是受到鳥山明影響而加入漫畫界。《火影忍者NARUTO》作者岸本齊史，在集英社公布先生訃聞後，亦經官方發表了超長的個人感想，內容真誠得令人動容。



事出突然，我真的不知應該寫些甚麼好，老實說我到現在也不太確定。

不過，現在我想要向鳥山先生表達，一直以來我想要對您說的話和我的感受。

我在小學低年級時看《IQ 博士》，高年級時看《龍珠》，一直以來都是在先生的漫畫陪伴下成長，您的漫畫成為了我的生活的一部分，它總是在我身邊，這對我來說是理所當然的事情。即使遇到不愉快的事情，每週的《龍珠》也總能讓我忘記煩惱。對於一個什麼都沒有的鄉下少年來說，這真的是我的救星。

因為《龍珠》實在是太有趣了！

而在我大學時期。突然間，長年以來一直陪伴在我生活中的《龍珠》結束了。

我被一種難以言喻的失落感所侵襲，不知道該以什麼來尋找樂趣。但這同時也讓我從心底了解到創作出《龍珠》的鳥山先生的偉大，這成為了我認識先生偉大的契機。

我也想創作出像先生那樣的作品！我想成為像先生那樣的人！

於是，我追隨著先生的腳步，志在成為漫畫家，在這個過程中，那份失落感也漸漸消失了。

因為創作漫畫太有趣了。追隨著先生，我找到了新的樂趣。

先生一直是我的指標。是我的憧憬。

或許會給先生帶來困擾，但我私下裡一直非常感謝您。

對我來說，先生正是我的救星，是漫畫之神。

另外，岸本齊史又回想起加入了集英社，與當然也一樣是JUMP系漫畫家新星的《One Piece》作者尾田榮一郎首次見到鳥山明時的情況。



第一次見到先生時，我緊張得一句話也說不出來。

但在手塚賞的評審會上多次見面後，我終於能夠和先生交談了。

當我和尾田先生作為《龍珠》的孩子們一起，像回到童年一樣，興奮地談論《龍珠》有多麼有趣時，我永遠也忘不了先生那不討厭的、有點害羞的笑容。

現在，我剛剛得知了先生的噩耗。

這比《龍珠》結束時還要巨大的失落感襲擊了我...

我還不知道該如何處理這顆心中的空洞。

現在連我最愛的《龍珠》也無法閱讀。

我想對先生表達的這篇文章，我也不確定是否寫得夠好。

全世界的人都還期待著先生的作品。

如果真的有一個《龍珠》的願望可以實現的話...對不起...

這或許是一種自私的願望，但是，先生，我真的很難過。

鳥山明先生，感謝您在這45年間帶給我們這麼多歡樂的作品。

也真的辛苦您了。

對於留下來的家屬們，我想現在他們一定深感悲痛。

請多保重。

我為鳥山明先生的安詳之眠祈禱。