Switch 乙女遊戲推薦2024｜魔鬼戀人 Sympathy Kiss 毘盧遮那戰姬 中文版登場｜今年有很多人氣乙女遊戲都宣布在於2024年在Switch推出中文版！今次小編為大家介紹多款不同類別的遊戲，喜歡玩乙女遊戲的你千萬不要錯過！



1.奇幻類《魔鬼戀人-GRAND EDITION-》 (一般版$468／限定版$798)

《魔鬼戀人》是一款經典的奇幻類乙女遊戲。故事背景主要圍繞女主角小森唯受父親安排，暫時寄宿於遠房親戚逆卷家中，卻發現家中的六兄弟都是吸血鬼，爭相想吸她的血。小森唯不得已跟著他們於夜間生活，並一同到嶺帝學院高校上課，亦漸漸發生讓人心跳加速的情節。

《魔鬼戀人-GRAND EDITION-》(Switch)

《魔鬼戀人》憑藉同居兼奇幻背景，吸引到大量粉絲成為「逆卷太太」。今次的《魔鬼戀人-GRAND EDITION-》合併了本作和第二作，由本作6位逆卷家的男主角再加上第二作4位無神家的男主角。可以攻略的男主角一共有十位，陣容鼎盛，粉絲萬勿錯過！

2. 職場戀愛《Sympathy Kiss》 (售價未定)

《Sympathy Kiss》(Switch)

《Sympathy Kiss》以職場和都市生活作背景，讓用家體驗成為偶像劇女主的滋味！故事講述在軟件開發公司工作的女主，被人事調動至新部門，並與新同事一起拯救即將停運的軟件，而在過程中會與8位男主角展開感情線。這款遊戲十分適合上班族遊玩，不論是職場的故事背景，還是無臉女主角的設定，都讓人有滿滿代入感！

3.古風類《毘盧遮那戰姬～一樹之風～》 (售價未定)

《毘盧遮那戰姬～一樹之風～》(Switch)

《毘盧遮那戰姬～一樹之風～》為《毘盧遮那戰姬 ～源平飛花夢想～》的後續之作，故事發生於平治之亂十五年後，源氏公子遮那王被送到鞍馬的深山中日夜修練，然而這位公子其實是女兒身。在「後日談」篇主要會經歷與本傳5位男主角的甜蜜故事；而在第二條正規路線中，則可以攻略4位本傳中的男主角，在他們轉正後重新體驗本傳生活。《毘盧遮那戰姬～一樹之風～》集合了戰國和易服元素，可以看到男性手握兵器、充滿男子氣慨的畫面。各位男主角都能分別表現出古裝獨有的「清秀」以及「豪邁」，喜歡戰國主題的你一定要入手！

4.校園類《喧嘩番長 乙女》(售價未定)

《喧嘩番長 乙女》(Switch)

若然想玩非一般戀愛遊戲的話，《喧嘩番長 乙女》絕對是今年的非主流之選。《喧嘩番長 乙女》以搞笑歡樂走向，讓你體驗青春校園故事。故事講述一個名為中山雛子的女主角，自幼在孤兒院長大，有一天自稱是她哥哥的男子讓她女扮男裝，到充滿不良少年的「私立獅子吼學園」上學，於是女主角便與學校的5位不良少年展開校園生活。《喧嘩番長 乙女》有別主流乙女遊戲風格，擺脫甜甜戀愛的攻略路線，設有「漢子度」、「乙女度」，一不小心「漢子度」過高便會迎來Friend Zone的友情結局。遊戲更有與男主角打架的格鬥環節，讓玩家「藉著拳頭說愛你」，可謂是歡樂新穎的乙女遊戲。