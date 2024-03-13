PS5 在農曆年期間找到《社內相親》、《驅魔麵館》韓國女星金世正拍代言片，而XBox Series S/X 早在兩年前已開始用《飯戲攻心》林明禎BB代言，最近連登遊戲台有網民選主機代言人，最後竟然是這一位跑出、笑死。



網民出po以正評代表投明禎BB一票、負評則是投金世正一票，經過一年時間後，暫時為465 vs 725，認真有點驚訝，因為連登早一兩年因為PS5炒風，對Sony印象極差，想不到世正票數竟比林明禎幾乎多一倍。網民首先指明禎BB的身材造假「裝假狗」，不過亦有人覺得世正是女生男相「如果唔係長髮、真係男人樣」。另有網民覺得林明禎在香港的代言人工作接得太濫，而世正這選角有點意想不到、耳目一新，雖然很多人都留言「sony 不了」，但票數仍然高企。

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但……最想像不到的是比賽竟然有第3位代言人「踩場」有人提出要選就要加埋Nintendo Switch的代言人新垣結衣！圖都沒有一張就有516 like，明禎BB慘被踢落第3位包尾。

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