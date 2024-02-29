香港偶像｜元宵節大感謝祭現場直擊、50多位港日idol美少女圖輯

撰文：鍾世傑
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上星期記者親身參加日本地下偶像「9時間1500日圓」（9時間1500円）見面會，同場活動「千夜一夜物語・元宵節大感謝祭」其實還有多支香港、日本、深圳的idol女團演出，送上相集給大家感受即場氣氛、fans仲可以cap圖留念。

以下為2月24日Day 1 出場之組合，按出場次序排列

Mellontikos（IG：mellontikos_info

Mellontikos（鍾世傑 攝）

$60可以跟日本妹近距離抱抱扮嘴合照？直擊9時間1500円偶像見面會

Peer Pure Pear（IG：pipipi_staff

Peer Pure Pear（鍾世傑 攝）
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Hizuki x Kuyumi (IG: hizukipyonpyon / kuyukuyumi_j)

Hizuki x Kuyumi （鍾世傑 攝）
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9時間1500円（官方X）

直擊日本偶像9時間1500円／千夜一夜物語・元宵節大感謝祭（鍾世傑 攝）
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きゅーてぃくるっ！（Cuticle：IG)

きゅーてぃくるっ！（鍾世傑 攝）
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三割三分（IG)

ふわりふわる

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ChuRippu (IG)

ChuRippu（鍾世傑 攝）
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Märchen 【メルヘン】 （FB

Märchen (鍾世傑 攝)
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ABLAZE (FB)

ABLAZE（鍾世傑 攝）
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ERROR Reset (FB)

ERROR Reset (鍾世傑 攝)
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Sentimental Kiss(鍾世傑 攝)
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