香港偶像｜元宵節大感謝祭現場直擊、50多位港日idol美少女圖輯
撰文：鍾世傑
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上星期記者親身參加日本地下偶像「9時間1500日圓」（9時間1500円）見面會，同場活動「千夜一夜物語・元宵節大感謝祭」其實還有多支香港、日本、深圳的idol女團演出，送上相集給大家感受即場氣氛、fans仲可以cap圖留念。
以下為2月24日Day 1 出場之組合，按出場次序排列
Mellontikos（IG：mellontikos_info）
$60可以跟日本妹近距離抱抱扮嘴合照？直擊9時間1500円偶像見面會
Peer Pure Pear（IG：pipipi_staff）
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耀星 Etobrites ( 微博）
Hizuki x Kuyumi (IG: hizukipyonpyon / kuyukuyumi_j)
9時間1500円（官方X）
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きゅーてぃくるっ！（Cuticle：IG)
三割三分（IG)
ふわりふわる
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ChuRippu (IG)
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Märchen 【メルヘン】 （FB）
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ABLAZE (FB)
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ERROR Reset (FB)
+2
Sentimental Kiss (FB)
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