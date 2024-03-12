鳥山明最欣賞的漫畫家是誰？｜與已故《龍珠》、《IQ博士》作者鳥山明非常老友的搞笑藝人大川知英，接受電視台訪問時提及故人生前對漫畫界前／後輩的個人感想，其中有一位更受到鳥山明力讚：「OOXXX的畫功真是出色」



鳥山明激讚：尾田榮一郎畫功出色

大川舉出了一批鳥山明認為畫功出色的漫畫家，當中特別點名力讚《One Piece》作者尾田榮一郎：「尾田君呢的作品畫得很細緻吧！」大川更笑言，尾田知道之後一定會很高興。

圖為尾田過去為少年JUMP 50周年親繪的One Piece畫風悟空。

不過也有人認為大川知英不應在此個時候爆鳥山明的料，覺得不尊重；又有人說「而我不知道大川知英是誰」暗指對方是出來抽水吸流量，但有人「肉搜」後發現大川的X戶口，他一直也有貼與鳥山明相關的po文非死後才抽水，鳥山明更曾為大川畫親筆畫，是真熟不是扮的。

有人「肉搜」後發現大川的X戶口，他一直也有貼與鳥山明相關的po文

另外，網民又列舉了大量日本漫畫家以及全球各界名人，過去對鳥山明的評價，當中包括日本漫畫之神手塚治虫：「他有畫功有點太過好了、不是嗎？」「他是我的繼承者。」

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一手提拔鄉下仔鳥山明成材的恩師：《少年Jump》前總編鳥嶋：「他有出色的平衡感，因為他是從美術設計中學習基本繪畫、而不是從漫畫中學習。由於漫畫很少落色，所以非常擅長黑白平衡。即使不繪製背景，他的畫作也具有震撼人心的高超構圖技巧和透視感。」

鳥山明常常用漫畫細節戲弄鳥嶋，二人亦師亦友。（日本電視節目截圖）

用《龍珠》娜美星篇比較一下，悟空和菲利的一攻一守，速度、方向、距離都能用連環圖構圖去講解，不用任何解註。（漫畫《龍珠》內頁：集英社）

不過鳥嶋和彥就曾狠批《One Piece》唔好睇，想知更多可以點擊睇內文：連結