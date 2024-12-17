痔瘡｜熱櫈唔坐得？肛門有粒嘢可能係癌？ 講痔瘡6個「是非」

痔瘡可以分為內痔和外痔，各有不同症狀，而痔瘡又有機會和其他肛門附近的毛病混淆。再加上坊間、網上可能對痔瘡有很多說法，令看似簡單的一粒痔瘡，真真假假難以分辨。以下選了6個常見關於痔瘡的「是非」，問問外科專科吳家健醫生。



坐別人剛坐過的熱櫈，會增加痔瘡機會嗎？

吳醫生表示，並沒有任何醫學證據證明經常「坐熱櫈」會引致痔瘡。「以前有這謬誤，可能是因為大家都認為被人坐過，溫度仍較高的地方，細菌滋生機會比較高，因此坐上去的話容易感染別人肛門或會陰附近的細菌。但事實上，痔瘡並不是一種感染得來的病，所以和這是沒有關係的。」

十個男人九個痔，究竟真定假？

「男性較多痔瘡是真的，但其實女士也不少，」吳醫生指出，「因經過不同的統計發現，人口當中有七至八成曾經有痔瘡的徵狀，而男士的比率較高，估計原因在於他們飲食較傾向於多肉少菜，吸煙、飲酒的比率也較高，較多的不良飲食習慣自然較容易出現排便問題，繼而誘發痔瘡。」

肛門口「有粒嘢」就是痔瘡嗎？

吳醫生提醒，肛門附近「有粒嘢」除了痔瘡，還有其他可能性，例如一些肛門附近的膿瘡、瘻管，或肛門附近皮膚的良性腫瘤，甚至肛門口的皮膚癌，也可能表現出來是肛門口「有粒嘢」，一般人未必那麼容易分辨，所以最穩妥的做法是盡早諮詢醫生，做適當的檢查。

香港人近年愈趨嗜辣，吃辣又會否增加痔瘡機會？

「我相信大部分人都有一個經驗，就是進食辛辣食物一至兩天後排便，肛門會有灼熱的感覺，也較容易會肚痛、肚瀉。其實一些非常辛辣的食物，對腸道有刺激的作用，這種刺激對腸道的健康不太理想，應該盡量避免進食太多或太辣的食物。」吳醫生說。

患了痔瘡，應減少做運動？

吳醫生表示答案是「相反」，「因為若我們經常不做運動，坐著不動，其實腸的蠕動會較差，間接亦有可能引致便秘的情況，而便秘就是痔瘡的一個主要原因。所以痔瘡患者接受適當治療之餘，也應該定時做適量的運動，讓排便習慣可以更暢順和更健康。」

坊間有不少宣傳「根治痔瘡」，其實有什麼方法可根治痔瘡？

吳醫生指出，每個人的肛門口都有一些血管和軟組織，它們的作用是緊迫肛門，令屁或其他分泌物、排泄物不會在肛門口失控地流出，而痔瘡就是這些軟組織受壓後脹大和凸出，所以理論上並沒有一個方法可以完全根治痔瘡，無論使用大型或小型的手術處理痔瘡，也絕對有一個復發的機會，「所以最重要的是我們接受治療之後，要注意健康的飲食和排便，減少便秘，就可以減低復發的風險了。」