女性健康｜甲狀腺結節壓迫喉嚨 射頻消融術免開刀康復快

甲狀腺是位於前頸甲狀軟骨下方，一個呈蝴蝶形的內分泌腺體，作用是分泌甲狀腺荷爾蒙以調節身體的新陳代謝、控制體溫，以及保持心臟、大腦和肌肉的正常運作，所以是十分重要的器官，當甲狀腺出現「結節」必須小心處理。



外科專科陳永康醫生表示，「甲狀腺結節」（Thyroid Nodules）是甲狀腺組織不正常增生的腫塊，「其實甲狀腺結節是非常常見的外科問題，較常見於女性。根據形態分類，大致可分為囊腫性、實體性或混合性結節。而根據病理分類，則可分為良性或惡性結節，惡性結節亦即是癌症，幸好大部份甲狀腺結節也是良性的，由良性𨍭變成甲狀腺癌的機率少於1%。」

甲狀腺結節的確切成因暫時未明，只知當中有少數和家族遺傳有關。而大部份甲狀腺結節患者都沒有症狀，只有少部份會出現以下症狀：

⁃ 摸到前頸有腫塊



⁃ 當結節太大，可能會引起壓迫性症狀例如頸部有異物感、呼吸困難或吞嚥困難等



⁃ 若結節屬惡性腫瘤，並入侵「喉返神經線」，病人可能會出現聲音沙啞



治療方面，萬一檢查證實是惡性結節，一般都建議盡快以手術切除，「良性甲狀腺結節則要看結節的大小和症狀，結節細小和沒有症狀者可以定期做超聲波追蹤監察，但結節腫大和有症狀者就可和醫生商議，考慮以手術方法處理。」陳醫生說。

若想處理甲狀腺結節但又不想做傳統開刀手術，現今也可用超聲波介入方法，進行「微創甲狀腺結節射頻消融術」（Radio-frequency Ablation, RFA），將結節體積縮小，以達致消除或緩解病徵，並減少復發機會。

「簡單來說，射頻消融術是在超聲波引導下，將電極針插入結節內，再利用高頻震動的原理在針尖產生高熱（攝氏60-100℃），令結節組織產生凝固性壞死，再由身體慢慢吸收。」陳醫生解釋表示，「手術可在局部麻醉或監察麻醉下進行，無需全身麻醉。手術一般可在一小時內完成，只會在頸部留有一個或數個約3-4毫米的傷口，大部份可在即日或第二日出院，並可如常進食和行動，康復時間比傳統甲狀腺切除手術快。」

若考慮接受甲狀腺結節射頻消融術，陳醫生提醒需注意以下事項：

⁃ 結節必須為良性的實體性結節



⁃ 射頻消融術只能將結節縮小和減低復發，不能令結節完全消失



⁃ 消融效果需時，一般術後三個月可縮小30-50%，六至十二個月可縮小70-85%



⁃ 消融術效果因人而異，有可能需要接受多於一次治療



⁃ 射頻消融術亦有其風險，詳情可諮詢主診醫生

