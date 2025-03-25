膽結石｜膽石跌入膽管恐致命！新儀器+逆行內窺鏡能免開刀之苦

膽石，常見有「膽固醇石」和「膽色素鈣石」兩種；而膽石所在的位置，可以是膽囊內，也可以是主膽管甚至肝內膽管。處理上，膽囊內的結石比較簡單，但若在主膽管內的結石就較複雜和危險，幸而近年有不少先進儀器可幫助處理。



外科專科醫生麥澤芳表示，西方人的膽石較多是「膽固醇石」，亞洲人則較多是「膽色素鈣石」，但兩者主要都不是因飲食習慣形成，而是由於先天因素。

他解釋表示，膽汁是由肝臟製造，經膽管排進十二指腸以消化脂肪食物，而膽汁本身有膽固醇、膽鹽和膽色素等物質，但當膽汁的溶解度失衡，裡面的膽固醇或色素便有機會結晶，逐漸形成膽石。不論膽固醇石還是色素石，基本上都是長年累月沉積而成，因此年紀愈大患上膽石的機會愈高，一般以40歲以上較為常見。此外，癡肥、暴瘦，膽管感染寄生蟲，或患上溶血症等，都會增加患膽石的風險。

膽石不一定有症狀，很多時是在身體檢查時無意中發現，「若有症狀的話，較常見是餐後右上腹痛，進食較肥膩食物後亦會有不適甚至疼痛。一般來說，若因疼痛或其他症狀而發現膽石，醫生會建議及早以手術切除膽囊，以免出現膽囊炎等併發症。」

但若發現膽石卻沒有症狀，又是否需要「割膽」呢？麥醫生表示要根據個別情況綜合考慮，「一方面，雖然現時的膽囊切除手術相對十分安全，但手術始終有一定風險。但另一方面，一旦膽囊內出現結石，它就不會消失，而且會逐漸變大，有機會出現症狀或併發症。所以，病人可向醫生詳細了解後再作出選擇。」

膽石較危險的併發症之一，是結石掉進主膽管但又不排出，好比有食物殘渣穿過鋅盤的出口進入喉管，但又卡住了在某一位置，這情況下結石會造成膽管閉塞，會引起黃疸甚至急性膽管炎及急性胰臟炎，可能有生命危險，因此往往需要緊急處理。

其中一個處理膽管內結石的方法，是利用「逆行膽管內窺鏡」，由口部進入，經食道和胃進入十二指腸，再由十二指腸逆行進入膽管，取走卡在膽管內的結石。「這方法不會有傷口，但若膽管石體積較大，有時不容易直接取出，便可能要借助一些特別儀器，例如稱為Spyglass膽道內視鏡引導下的碎石技術，你可想像為『子母內窺鏡』，子鏡可從母鏡中穿出，讓醫生直接看見膽管內的結石，然後以激光或震波等技術把結石震碎，再用內窺鏡取出。這些新技術可以幫助我們用逆行膽管內窺鏡處理一些以往需要開刀處理的膽管結石，免卻病人開刀之苦。」麥醫生說。