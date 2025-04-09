靜脈曲張｜小腿冒青筋別輕忽！醫解構晚期症狀 術後復發風險低

靜脈是血管裡的「單程路」，裡面有一些瓣膜，作用有如一道道的門。當我們站著時，這些「門」應該是關上的，令血液只可由腳部向上回流到心臟，不會倒流。若在某些情況下「門」關得不夠緊，血液向下倒流，便會形成小腿靜脈曲張。而靜脈曲張原來也有分不同期數，共分為六期。



了解靜脈曲張的病情及成因（按圖👇👇👇）

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外科專科鄭敏樂醫生表示，一、二期的靜脈曲張，症狀只限於目測可見的血管凸起，形成像藍綠色的蚯蚓；而第六期則代表已出現嚴重併發症——潰瘍。「若在早期例如第一、二期處理，除了改善靜脈曲張，小腿外觀也有較高機會回復正常，但若已出現色斑、濕疹等併發症才處理，色斑等未必能完全清除。若已出現潰瘍就更複雜，手術後可能需要數星期潰瘍的傷口才可愈合。」

有部分人士目測自己小腿出現靜脈曲張，會嘗試服藥或按摩，鄭醫生提醒，不論藥物或按摩對靜脈曲張都幫助不大，手術是目前唯一可根治靜脈曲張的方法。

「最常做的手術都是微創手術，分為兩大類：一類借助熱力，另一類借助黏合劑，兩者目的同樣是將出現靜脈曲張血管封閉，令血液不會再倒流。選擇時主要視乎靜脈脹大後的尺寸、靜脈曲張的期數等，若靜脈太粗或太後期未必適合使用黏合方法，而需要選擇高能量的熱力方法，包括激光或射頻消融術等。」

靜脈曲張主要發生在淺層靜脈，最常見是大腿內側的「大隱靜脈」。以射頻消融術為例，可選擇全身或局部麻醉，首先以超聲波準確找出脹大了的靜脈，然後在膝頭或小腿的位置刺針，再將細小的喉管放入靜脈並伸延至「大隱靜脈」，跟著醫生會將喉管從原路抽出，並沿途發出120℃高溫，令喉管經過的位置纖維化，最終把血管封閉。

「一般來說手術時間大約1至1.5小時，而處理小腿外觀方面也可另開細小的傷口，把脹大了的靜脈『挑』走，令小腿回復正常外觀，也減少碰撞這些靜脈引致出血的風險。」鄭醫生說。

手術本身的風險，包括傷口發炎流血，以及有機會灼傷皮膚或深層靜脈，但出現的機會不高，因為手術期間會一直以超聲波監察，確保熱力只影響淺層靜脈。至於術後五年復發率低於5%，而且大多並非在同一條靜脈復發。

以黏合方法處理靜脈曲張，過程和射頻消融術近似，只是使用黏合劑將血管封閉而不是用熱力。兩者術後都建議穿4至6星期壓力襪，只需日間穿著，晚上睡覺時可脫下，有助加快復元。

「有些人擔心封閉一條靜脈後會影響血液循環，其實是不會的，因為靜脈曲張的血管本身已出現問題，不能正常做血液循環的工作，才會令血液積聚在小腿，將它封閉反而可改善血液循環。」鄭醫生補充表示。

預防靜脈曲張：隻腳郁多啲

鄭敏樂醫生指出，家族遺傳、年長、肥胖、經常站立等都是靜脈曲張的風險因素，「家族遺傳和年齡我們無法逆轉，但肥胖和經常站立可以，所以若家族中有人患過靜脈曲張，切記盡量保持適當體重，並要做足夠的運動，運動既可增加血液循環也可強化小腿肌肉，減少靜脈曲張。若從事教書、零售等經常要站立的工作，可間中穿著壓力襪，以及平日站立時盡可能雙腳輕輕『郁吓』，都有助減低靜脈曲張的風險。」

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