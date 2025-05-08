肝癌中晚期唔使開刀？醫生詳解4大最新療法 出現1情況就未必適用

肝癌是本港十大癌症「常客」，根據香港癌症資料統計中心2022年數字，該年有肝癌新症1,612宗，在十大之中排行第五。



臨床腫瘤科專科醫生李兆康表示，肝癌確診時如果仍在早期，一般會建議以手術切除，但若確診時已是中期甚至晚期，就未必適合即時做手術。「因為中、晚期肝癌的腫瘤已經較大，若做切除手術，餘下的肝臟組織未必足夠讓病人存活，所以可能要改用非手術的治療，盡量控制病情。」現時較新的非手術療法包括以下幾種：

肝動脈栓塞化療(TACE)



將栓塞物料連同化療藥物，沿大腿動脈進入肝臟動脈，同時可以藉影像檢查知道哪一條動脈血管是主要為腫瘤提供血液，然後在這條血管注射栓塞物料及化療藥，一來可以阻截血管提供養分給腫瘤，二來可以藉化療藥令肝腫瘤的癌細胞受到控制。

樹脂微球體局部治療(SIRT)



做法是將導管沿大腿動脈進入肝臟動脈，然後放出一些非常細小的樹脂微粒進入腫瘤，而這些樹脂微粒表面帶有放射性物質。「經過周詳的計算及預先試演，可知道從這條血管注射進入的放射物質，會積聚在肝臟腫瘤哪一個位置，從而評估出可以使用多大的輻射量，同時會計算餘下的正常肝臟組織以及肺部會受到多少影響。目的是在安全的情況下用到最大的輻射量，務求達至最大療效。」李醫生說。

立體定位放射治療(SBRT)



是一種定位極精準的放射治療，透過放射治療儀器內設的影像導引系統進行，放射線束會從多角度針對病人的腫瘤，以確保放射線束盡量覆蓋腫瘤，同時不影響正常的器官。

組織碎化技術(Histotripsy)



2023年10月獲美國食品及藥物管理局(FDA)批准推出市場的嶄新無創技術，利用超聲波瞄準肝臟腫瘤，令到腫瘤內形成微氣泡並迅速膨脹和收縮，藉此產生衝擊波破壞和液化目標腫瘤細胞，而不會損害周圍的健康組織。唯一可惜是這技術暫時仍未在公立醫院應用。

李醫生表示，如果肝癌確診時已經擴散到身體其他地方，譬如淋巴核、肺部等，局部性的非手術治療未必再適合，可能要用藥物治療為主。「現時可用於治療肝癌的藥物有很多，化療、標靶治療、免疫治療等都有機會用到。要注意的是，藥物療法經常和放射性療法綜合使用，甚至有機會先以藥物、放射治療，把腫瘤縮小，再看看是否有機會以手術根治。所以每個肝癌病人的治療方案，都需要度身訂做。」