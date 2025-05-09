心臟病｜一文拆解通波仔3大「特別武器」 嚴重鈣化要用「電鑽」？

我們出生時，心血管內壁就像簇新的水管，是非常平滑的。但隨著年齡與飲食習慣等風險因素，漸漸心血管內便會形成「粥樣硬化」，嚴重起來會造成收窄和堵塞，需要「通波仔」。



一般知道，粥樣硬化的其中一個主因是高脂、高膽固醇飲食，但心臟科專科醫生盧家業指出，粥樣硬化的斑塊其實含有多種不同物質，若當中含鈣較高，便可能屬於「心血管鈣化」，簡單來說就是斑塊較硬，若鈣化程度高的話即使通波仔也需要較多「特別武器」輔助。

「造成粥樣硬化的斑塊，其實主要有三種物質：纖維性物質、脂肪性物質、鈣化物質。」盧醫生表示，「大部分斑塊都會包含這三種物質，視乎哪一種較多。」而糖尿病患者以及慢性腎病患者，都屬於心血管鈣化的高風險群組。

現時一般為非急性的冠心病人檢查時，都會包括電腦掃描，可對心血管的情況有較全面了解，包括得出「鈣化指數」（Calcium Score）。「正常人的鈣化指數應是0，若指數高於100我們便會視為高。電腦掃描同時也可看到心血管內哪些位置有較多的鈣化物，使處理時更準確。」盧醫生說。

現時用於心血管鈣化程度高下通波仔的「特別武器」包括：

1. 刀片球囊



盧醫生表示，「即一般用於通波仔的球囊表面裝置了刀片，這些刀片在球囊到達心血管收窄位置後，可令鈣化的斑塊出現裂痕，讓球囊可以通過和擴張，之後放置的支架也可以較容易擴張，達至通波仔的效果。」

2. 旋磨術（Rotablation）



「一般用於心血管收窄嚴重且鈣化程度高，球囊也無法通過的情況。主要的工具是一支旋磨刀，你可想像為一支電鑽，刀頭是堅硬的鑽石，以每分鐘轉動18萬次鑽過鈣化的斑塊，將部分斑塊磨成粉狀，隨血管流走，再由身體吸收。磨走了部分鈣化斑塊之後，可減輕心血管的收窄，較容易進行通波仔手術。」盧醫生說。

3. 體外衝擊波



這技術用於從體外擊碎腎石已有多年，近年也用於處理心血管的鈣化斑塊，做法是由導管將球囊帶到心血管收窄位置，將球囊正常充氣，再從球囊內放出衝擊波震碎部分鈣化斑塊，令之後放置的支架可擴張得較理想。

「臨床所見的冠心病人當中，大約有10%屬於鈣化程度高。不過，心血管鈣化的程度和後天飲食習慣關係不大，病人本身也沒有特別感覺。預防方面，主要是糖尿病人須控制好血糖，減少對心血管的影響。」盧醫生補充表示。