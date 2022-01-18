大灣區企業同創大獎｜養和醫療集團深化醫療服務 促培訓科研交流

香港醫療質素之高舉世聞名，在醫療機構不斷精益求精之下，部分求診者不計千里赴港就醫。養和醫療集團（養和）作為「大灣區企業同創大獎2021」得獎企業，設院百年來一直為粵港澳大灣區，以致全球提供安全、專業的醫療服務。



養和醫療集團首席醫療總監暨養和醫院副院長陳煥堂醫生指出，對於集團獲頒大灣區企業同創大獎，證明集團的理念及服務深受大眾肯定，集團上下都深受鼓舞。（攝影：黃寶瑩）

養和醫療集團首席醫療總監暨養和醫院副院長陳煥堂醫生表示，養和於1922年成立至今近一百年，現時已提供逾50項專科服務。除一般住院服務，近年亦開設「養和醫健」和「養和東區醫療中心」，為不同地區居民提供醫療服務。「是次獲頒大灣區企業同創大獎，證明養和『優質服務 卓越護理』的宗旨不單深受香港市民認可，更得到其他地區的肯定，集團上下都深受鼓舞。」

著重醫護培訓 國家認可成首間私營醫院臨床試驗中心

作為香港首屈一指的私營醫療集團，養和的目光未有局限於本地，在管理層的帶領下，早已躋身國際舞台，「在培訓和科研方面，養和與多間海外及內地的學府及醫院合作，安排醫生、護理人員及行政人員交流和進修；此外，也與本港兩間大學的醫學院密聯繫，共同推動醫學培訓和技術交流，並建立科研合作和病人服務的交流平台。」

陳煥堂醫生坦言，在從醫的路上，不論任何崗位都需要不斷求變、求進步，才能跟上時代的步伐。「就以我本人為例，當年我在醫學院修讀婦產科時，尚未有超聲波檢查的出現，更遑論人工受孕等技術。但時至今日，面對日新月異的醫療科技，我們需要不斷學習，追求進步，因此養和非常鼓勵醫護夥伴彼此交流，合作無間。」

養和與本港兩間大學的醫學院一直共同推動醫學培訓和技術交流，陳醫生（右一）亦會親力親為，將自身的經驗傳承予醫學生。（養和醫院提供）

癌症過去被認為是不治之症，然而隨著治療技術發展，逐步為病者帶來與癌共存的曙光。養和在推進癌症科研及治療方面不遺餘力，養和綜合腫瘤科於2019年獲國家藥監局認可，成為全港第一間私家醫院獲認證為臨床試驗中心，獲邀參與一些大型癌症藥物治療臨床研究，所得數據可作為新藥評估參考。

陳醫生表示：「養和深信透過臨床藥物試驗和研究，可更精準掌握新藥對疾病的療效，從而讓醫生制定出更好的治療方案，為病人帶來更多治療選擇。所有在養和臨床試驗中心進行的臨床研究，均會經由不同界別的院外人士所組成的『倫理委員會（研究）』（Research Ethics Committee）規管及審視，以確保研究試驗符合科研操守和病人權益。」除了已獲得國家藥監局認可的癌症藥物試驗，養和亦有就其他研究項目進行臨床研究，例如類風濕的藥物治療，冀長遠可造福更多病人。

運用醫療科技、遠程會診 打破地域阻隔

要在廿一世紀面向國際，醫療科技必不可少。養和最近推出專屬「養和醫療」流動應用程式，方便病人直接預約專科服務。陳醫生說：「病人可以透過應用程式預約專科服務或更改安排，相關的就診記錄、檢查報告可以隨時查閱及下載，輕鬆掌握自己的健康數據，打破實體限制，日後覆診或接受其他治療，能隨時向醫生出示檢查報告。」

至於受新冠疫情的影響，未能即時到港求診、就醫、覆診的病人，「養和國際醫療服務」（HKSH International Patient Service, HKSH IPS）就發揮到重要的功用。陳醫生解釋：「鑑於赴港就醫的病者一般較為嚴重，當他們打算來港接受治療時，養和的專屬團隊會悉心為病者安排各項細節，包括簽證、隔離手續、交通安排等事宜。特別在現行檢疫政策下，在申請簽證及隔離安排上相對較為複雜，團隊需與有關當局密切溝通，或需在關口經救護車先送到往公立醫院，再轉到養和醫院，因此相關手續必須由專業、熟練的團隊細心緊密安排。」

「養和國際醫療服務」（HKSH IPS）從病人抵達前，至出院都會提供各類優質服務，務求全面照顧病人身心靈。（養和醫院網站）

病者在出發前，醫生亦會按需要透過視像方式向病者詳細講解治療方案、預算費用，到埗後亦會提供各類服務，如營養諮詢、復康、照顧日常生活需要等，至於辦理簽證延期等手續，團隊都會提供適當的協助，務求讓病人及其家屬在整個診療過程中順暢和安心，令病者可無後顧之憂，專心一意接受治療。

設院百年力求進步 引入先進癌症治療技術

展望未來，陳煥堂醫生期望位於筲箕灣的養和東區醫療中心、養和癌症中心（港島東），以及即將落成啓用的新醫院及質子治療中心，能為全港市民以至其他地區的病者，特別是癌症病人提供更專業及更優質的醫療服務，打造「以人為本」的治療旅程。

全港首間質子治療中心預計於2023年投入服務 （圖左），毗鄰的養和東區醫療中心（李樹芳樓）及養和癌症中心 （港島東） （圖右）已率先啟用，齊備尖端醫療設備提供多元化服務。（養和醫院提供）

當中新醫院及質子治療中心引入的全港首部質子治療系統可謂提供了更全面的癌症治療選擇。他指出：「養和多年來不斷引入最先進的科技和設備，務求為病人帶來最優質的服務及全面的治療選擇，質子治療屬治療癌症的新希望，它對治療兒童癌症、死亡率相對較高的肺癌及肝癌病人效果相對顯著，皆因它能更精準針對腫瘤範圍進行放射治療，能減少影響腫瘤周邊的的組織，令健康細胞免受損害，副作用相對較化療或其他放射治療為低，特別對正在發育的兒童身體影響較少，減少成長後因治療帶來的後遺症。」

養和除了即將投入服務的質子治療外，現時養和癌症中心（港島東）亦已配備多台頂尖放射治療設備，例如全亞洲首部臨床應用的磁力共振導航放射治療機（Unity MR Linac）、Radixact X9螺旋放射治療系統等，供病人有不同的治療選擇。