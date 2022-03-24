疫情｜即使院友確診仍上門打疫苗　莊柏遙距支援基層市民醫療需要

香港第五波疫情嚴峻，為公立醫療系統造成龐大的負擔；加上自年初開始，新冠疫苗的需求量急升，不少市民為預約打針而疲於奔命。在這個非常時期，有私營醫療機構主動肩負起社會責任，向社會上有需要的社群伸出援手，提供合適的支援服務，解燃眉之急，莊柏醫療便是其中應變最快、走得最前的私營醫療機構之一。由第五波疫情冒起至今，莊柏醫療便在疫苗接種和確診者醫療兩大關鍵範疇，為有需要的社群提供有力的專業支援。



年初開始，新冠疫苗的需求量急升，不少市民為預約打針而疲於奔命。（鄭子峰攝）

調配醫療人手增加診所疫苗注射 外展隊於學校及社區中心接種疫苗

今年1月份開始，市民對新冠疫苗需求大增，到處出現求針者，排長龍打疫苗的情況更是比比皆是，莊柏醫療洞悉問題的嚴重性和迫切性，立即重新調配人手，以令更多人可於旗下門診接種新冠疫苗，這亦令疫情爆發時更多人有足夠保護，減低傷亡。

莊柏醫療自疫情爆發起已多次走進社區，外展隊多次出動為市民提供疫苗接種服務。

除了增加診所疫苗注射名額外，莊柏醫療亦組成外展醫療隊，安排旗下專業的醫護團隊前往社區中心和學校，為市民、學生及家長提供新冠疫苗接種服務。自2月份起，莊柏醫療的外展隊已於超過20間社區中心和學校，為超過2,000名學生和家長接種新冠疫苗。現時新冠疫苗涵蓋三歲或以上人士，而即使今年全港中小學及幼稚園破天荒提早於3至4月放暑假，學童仍可和家長一同前往學校，接受外展隊的疫苗接種服務。

政府宣布新冠疫苗涵蓋三歲或以上人士，莊柏醫療組成外展醫療隊，安排旗下專業的醫護團隊前往社區中心和學校，為市民、學生及家長提供新冠疫苗接種服務。

為院舍長者接種疫苗 遇確診個案仍風雨不改

新冠肺炎疫情下，學童需要額外支援和保護；與此同時，長者也是脆弱無助的一群，新冠肺炎對長者的傷害更是相當嚴重。自第五波疫情爆發以來，60歲或以上人士佔整體死亡個案逾九成，而全港離世的確診者中有一半是來自院舍。第五波疫情亦導致九成的安老院舍出現確診個案。

莊柏醫療團隊已為超過2,000名長者接種疫苗，務求令長者能夠得到更大保護。

接種疫苗可減低新冠肺炎的重症出現和死亡風險，因此農曆新年前莊柏醫療已到訪超過60間安老及殘疾院舍，為長者及殘疾人士接種新冠疫苗，合共為超過2,000名長者及殘疾人士接種疫苗，務求令長者得到更大保護，降低感染新冠病毒後的後遺症及死亡率。

農曆新年前莊柏醫療已到訪超過60間安老及殘疾院舍，為長者及殘疾人士接種新冠疫苗。

而且，當院舍的確診數字不斷增加時，莊柏醫療依然風雨不改， 到訪不同安老和殘疾院舍，加快為院舍當中未受感染的長者接種疫苗，以減低患上重症的風險。在進入懷疑有確診者的院舍前，莊柏團隊中所有人員都穿著全套保護衣物進入，確保醫療人員的健康，並減少交叉感染出現。

一旦院舍出現確診個案，不少私營醫療機構都會拒絕上門打針；莊柏醫療是少數會如常提供服務的機構，加快為院舍當中未受感染的長者接種疫苗，以減低患上重症的風險。（圖片：資料圖片）

到現時為止，政府已完成首階段為一千多間院舍注射第一針疫苗， 莊柏醫療團隊亦有幸參與其中，完成大部分葵青、荃灣及離島的院舍疫苗注射，現正積極籌備院舍第二及第三針的疫苗注射。

視像問診及送藥服務 支援隔離人士和確診者

導致第五波疫情的變種病毒Omicron傳染力高，令不少市民因須隔離而無法外出求診，當中包括幼童和行動不便的長者。無法外出求診不但拖慢感染後的康復進度，更對普通病症或本來就患有其他長期疾病的人士帶來極大影響。

接種疫苗可減低新冠肺炎的重症出現和死亡風險，莊柏團隊正積極籌備院舍第二及第三針的疫苗注射。

有見及此，莊柏醫療提供視像問診服務，並可安排即日送藥上門。服務剛推出，莊柏醫療已即時收到大量市民查詢；第五波疫情至今，莊柏醫療一直維持這項服務，已惠及超過500名病人，不少病人或其家人都感到滿意，更於莊柏醫療的社交平台專頁留言答謝，視像問診服務目前並沒有名額限制。

不少市民因須隔離而無法外出求診，莊柏醫療提供視像問診服務，並可安排即日送藥上門。（圖片：Shutterstock）

中醫遙距診症助復康調理 多區設取藥點讓患者親友取藥

上述的視像問診服務屬西醫範疇；另一方面，考慮到香港人對中醫診症服務的需求愈來愈大，不少市民亦有定期以中藥調理養生的習慣，莊柏醫療亦有設立中醫的相關支援服務。旗下的怡健堂中醫推出「遙距診症服務」，支援確診者的醫療需要，同時亦為康復者進行復康調理。

完成中醫遙距診症後，怡健堂中醫會將藥物送到旗下的取藥點，供患者的親友即日取藥，讓患者可盡快獲得藥物支援。取藥點設於全港多區，令取藥更方便輕鬆。莊柏醫療上下齊心、同心，一同以心守護社區。