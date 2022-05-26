紮身成效有幾多？媽媽分享好壞經驗　專家分享挑選紮身服務貼士

近年香港興起紮肚的熱潮，更成為不少女星和KOL產後的「指定動作」。不少年輕潮媽都好似受訪者Vivian和Priscilla一樣，熱衷產後修身，期望藉此回復窈窕身形之餘，同時解決產後尿滲及腹直肌分離的問題。紮肚公司越開越多，私人的、連鎖的比比皆是；坊間也有不少相關課程供大眾報讀，到底紮身（俗稱紮肚）是否真的如此神奇？想了解更多紮身是甚麼一回事？醫師Easy特意邀請到專業紮身師暨 FH Remodel創辦人胡芳華 （Flora） 為各位媽媽解說紮身的功效、黃金時間等注意事項，以及分享她的入行經驗和挑選紮身服務的心得。

產後深受尿滲、腹直肌分離困擾 下定決心紮肚

分娩後不單身材走樣，腹部、盆骨都變大；而且最困擾的是在我生完第二胎時，出現尿滲問題。聽朋友意見，指紮肚可回復產前體態，更可改善尿滲，因此便下定決心一試。 前兒童深切治療部護士Vivian

四年前生完小朋友，美容師就建議我採用儀器修身；持續約半年後，腹直肌分離的問題仍然沒有改善，之後我便嘗試紮肚療程。 但可惜第一次療程出現反彈情況，浪費了很多時間和金錢；而第二次紮肚感覺與之前有明顯分別，紮肚師手勢比較專業，更會根據我的身形、狀態去調節不同部位的力度，達致最佳效果。 化妝師Priscilla

兩位受訪媽媽均表示產後身體有截然不同的變化，肚皮鬆弛、水腫等外觀問題事小，出現腰酸背痛、尿滲和腹直肌分離等症狀事大，這些不適甚至影響到日常生活作息，所以才會選擇嘗試紮肚療程。

紮肚是甚麼一回事？正確說法應是「紮身」！

坊間所講的「紮肚」，Flora指正統的名稱應為「紮身」；紮身不單可以用作產後減肥修身，還可以修復產後媽媽的身體結構。

Flora表示，媽媽在懷孕及生產期間，身體會分泌大量鬆弛素（Relaxin）幫助孕育胎兒，鬆弛素會令媽媽身體肌肉變得柔軟，提供更多空間供胎兒健康生長；但鬆弛素同時會令媽媽的腹直肌被拉扯、擴張，形成「假肚腩」的現象。假如媽媽分娩後無作出適當的跟進處理，除了身型會顯得肥胖，更有機會出現內臟移位、子宮下垂、陰道鬆弛及失禁等問題，情況可大可小。

而近年盛行的紮身療程是以人手打結方式，將束腹布由盆骨往上包裹至胸骨，透過從外施加壓力把體內多餘的空氣和水份排出，每日只需維持6至8小時，已可幫助媽媽收細被外擴的盆骨、改善腹直肌分離、促進子宮收縮及預防下垂，達到矯型之效。

產後紮身沒「年」限 十年後再紮效果無異

Flora成為專業紮身師已接近十年，她表示自己當初入行也是因為產後為她紮身的紮身師。「當年我生完小朋友足足重了45磅、 臀部寬達41吋，就是紮身令我成功回復產前身形。因此我也希望將這份手藝傳承下去，為其他媽媽帶來希望。」

坊間有傳紮身有黃金期，有人指產後愈早紮身，效果愈好。對此Flora強調，紮身不宜心急，她明白愛美的媽媽當然想極速恢復原本體態，但就算順產也需在完成坐月後才開始紮身；而剖腹產則最少要六至八個星期之後才可紮身。「如果紮身方法正確，即使產後十年再紮，效果亦無異；所以各位媽媽不用擔心自己錯過紮身最佳時機。雖然紮身安全，亦無副作用，卻未必適合所有人士；如果有子宮肌瘤、嚴重脊椎側彎等問題，就必須先諮詢醫生。」

Flora 表示如果紮身方法正確，即使產後十年再進行，效果亦無異。（圖片：FH Remodel）

紮太緊未必最有效 須特別留意布質、力度

紮身已有過千年的歷史，但各個地區如印尼、馬來西亞、新加坡、泰國等的技術都會有少許分別。Flora 指紮身最好要依據每位母親的不同需要逐次調整，例如替剖腹產媽媽紮身鎖結時會避開開刀位置，以免壓到傷口。

她補充，媽媽們也要特別留意紮身用的布質；如果太厚會容易引起皮膚敏感。而另一個重點就是紮身力度的拿捏，太緊會令媽媽難以移動，影響日常活動之餘，照顧初出生的嬰兒亦不方便；太鬆則無法矯型。而有些紮身過程會令媽媽整個人站不穩、不斷轉圈等；這些做法會卸力，反而影響矯型效果。

媽媽們要特別留意紮身用的布質和力度的拿捏。（圖片：FH Remodel）

紮身是專業手藝！經驗、細心程度更重要

紮身興起吸引不少人入行，坊間亦陸續湧現不少課程。Flora認為經驗是紮身的重中之重，「當年我入行時需要跟師傳每天要上課八小時，經過兩至三個月，才初步學會整套手法；接著便實習一年，觀察客人身體上的變化。專業的紮身師應懂得分析每位媽媽的身形和健康狀況，度身訂做最合適的紮身療程，才能內至外全面改善媽媽的體態。」

她認為紮身師和陪月員性質相近，「經驗及細心程度更重要。紮身不當的確會為媽媽帶來嚴重後果；輕則出現反彈情況，浪費時間和金錢；嚴重的可能對身體造成二度傷害，導致子宮下垂、腸道問題。若然客人本身有脊椎側彎、腰痛，更會令問題惡化，所以專業的紮身師必須要對女性身體結構有深入認識。」

寄語有意入行人士 多花時間掌握相關知識

「希望各位新入行的紮身師加油，同時要用心對待每一位媽媽！」隨著愈來愈多人發現紮身的好處，作為首批紮身師及自身同樣曾受惠於紮身的母親，Flora 希望這個行業能夠繼續蓬勃，讓更多媽媽得以受惠。

她坦言紮身不只是一門講功夫的手藝，而且是一份具有使命感的工作。「客人抱著很大期望，將身體交給我們，希望自身的問題能夠改善並解決。」她寄語有意入行的新人多花時間學習並掌握相關知識，例如各種身形的特點、甚麼人適合或不適合紮身、如何配合不同客人的需要等。

受訪媽媽推薦 選擇紮身師小貼士

受訪媽媽 Vivian及 Priscilla都非常推薦產後母親進行紮身，但兩位均認為坊間有太多選擇，而療程質素較為參差；建議各位媽媽選擇紮身師時不用太心急，可以等待坐完月、身體修復好才做紮肚，同時要留意紮身師的專業性、經驗和信譽。