確診後毋須再打針？轉打另一疫苗有何考慮？一文睇清接種須知

自第5波疫情以來，已有逾百萬港人受感染，雖然康復者體內存在抗體，但他們仍有機會再次感染新冠病毒，並具有傳染性。到底康復者應否再次接種疫苗？又可否選擇接種與之前劑次不同的疫苗呢？家庭醫學專科彭少良醫生表示：「視乎在受感染前接種疫苗的劑數，康復後應接種的劑數也有不同，康復者應按自己的情況及考慮疫苗的保護力，選擇合適的疫苗。」

康復者可接種疫苗 留意劑數各不同

在感染新冠病毒後，身體會產生抗體，如康復者再接種疫苗，可增加他們的免疫反應，有助提升保護力，減低重覆感染的機會。可是，康復者在何時才可接種疫苗？根據政府在4月中公布的指引，未曾接種疫苗與曾接種疫苗的康復者，在康復後需接種疫苗的劑數及間距各不同。未曾接種疫苗的康復者，在康復後30天可接種首劑新冠疫苗，而各年齡組別可接種第2劑疫苗的相隔日數也有分別。

未曾接種疫苗的康復者接種建議



另外，如康復者在感染前曾接種疫苗，因應不同的接種劑數，康復後需接種的疫苗劑數及接種時間也有分別。

曾接種疫苗的康復者接種建議



可是，康復者亦要留意，如在接種新冠疫苗後14天內受感染並首次檢測呈陽性，他們不能因為是次感染而減少接種一劑新冠疫苗。彭醫生亦提醒：「若康復者未能透過網上預約系統按建議接種間隔預約接種疫苗，他們可帶同隔離令及康復紀錄等相關證明，到各疫苗接種地點接種同款或另一款新冠疫苗，加強保護。」

第3針助增保護力 混搭接種抵禦變種病毒

現時大部分人士也接種了2劑新冠疫苗，部分人或考慮第3劑加強劑應否轉為接種不同疫苗。早前政府專家顧問團強烈建議已接種2劑滅活或mRNA疫苗的人士，在接種第2劑疫苗3個月後，可盡快接種第3劑mRNA疫苗。

外國研究顯示，變種病毒Omicron或有能力避開康復者或疫苗所產生的中和抗體，接種加強劑提升保護力尤為重要。港大醫學院在3月下旬以本地患者的疫苗接種數據，以及受感染患者的入院數據，基於數據模型分析滅活及mRNA兩款疫苗的保護力。該研究顯示，在預防輕度及中度症狀方面，20至60歲群組接種3劑滅活疫苗的保護力預計為42.3%，而接種3劑mRNA疫苗的保護力則預計為71.5%。

港大及中大醫學院聯合研究亦指出，接種2劑滅活疫苗及第3劑以mRNA疫苗作加強劑的人士，能提升抵禦Omicron變異株的抗體水平。而接種3劑滅活疫苗的人士，他們的抗體水平未能提供足夠保護。彭醫生建議：「市民可根據自己的身體情況，以及疫苗的保護作用，選擇最適合的疫苗作加強劑，如有任何疑問，應盡快諮詢醫生意見。」

家庭醫學專科彭少良醫生。

資料由彭少良醫生提供，復星醫藥支持

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